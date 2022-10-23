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В тюменском Медгороде помогают пациентам избавиться от раковых опухолей без операции

23 октября 11:41
Фото: департамент здравоохранения ТО
В тюменском Медгороде помогают избавиться от злокачественных опухолей кожи без операции. Такой подход к лечению возможен благодаря рентгенотерапии – высокоточному контактному методу лучевой терапии. Он разрушает очаг злокачественной опухоли изнутри, рассказали в депздраве Тюменской области.

Рентгенотерапевтический аппарат белорусского производства «THERAD 200», приобретенный в рамках Национального проекта «Здравоохранение» - «Борьба с онкологическими заболеваниями», помогает специалистам Медицинского города в лечении множества доброкачественных и злокачественных новообразований, среди которых базальноклеточный и плоскоклеточный рак.
С 2019 года более 1000 жителей Тюмени и области успешно прошли лучевое лечение этих видов рака. Эффективность лечения - до 98-100%.
По словам врача дневного стационара по радиотерапии Дарьи Зыковой, базальноклеточный рак – самый частый вид онкологии кожных покровов, который редко дает метастазы и хорошо поддается лечению.
Спустя 3-4 недели после завершения рентгенотерапии, лучевая реакция сходит на нет, на месте объемной опухоли остается только лишь небольшой рубец.
«Лечение осуществляется в условиях дневного стационара. Пациент лежит на удобной кушетке, к опухоли подводится тубус, луч действует исключительно на нее, а не на весь организм. Безболезненная процедура длится 5-6 минут»,— рассказывает Екатерина Федорова, заведующая дневным стационаром по радиотерапии амбулаторно-поликлинической службы.
Курс лечения занимает три недели и сопровождается  противовоспалительной терапией. После его завершения главное – обязательно проходить профилактические осмотры каждые три месяца в течении первого года с момента излечения. Иначе болезнь может вернуться.
Специалисты дневного стационара по радиотерапии призывают каждого ответственно подходить к лечению злокачественных новообразований, чтобы процесс выздоровления проходил в разы быстрее и эффективнее.

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