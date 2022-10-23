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В сельских поселениях Тюменской области строят дороги

23 октября 13:45
Фото: сайт правительства ТО
Строительство дорог продолжается в населенных пунктах Тюменского района. Работы начались в этом сезоне и будут продолжены в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

На площадке ИЖС в д. Решетникова в этом году развернулись масштабные дорожные работы: на 11 улицах общей протяженностью около четырех километров появятся асфальт и тротуары.

В настоящее время завершены работы по уличному освещению, произведено укрепление обочин, сделано водоотведение. Пока позволяет погода, строители трудятся на ул. Приозерной - сейчас укладывают щебеночное основание и прикатывают его катком. Эта площадка ИЖС - одна из первых в Тюменском районе. Здесь 189 участков (пять из них принадлежат многодетным семьям) и все жители с нетерпением ждали начала благоустройства. 
По словам заместителя директора "Службы заказчика Тюменского района" Ивана Понетайкина, контракт на строительство дорог двухгодичный, в следующем году новые дороги покроют вторым слоем асфальта и установят дорожные знаки.
Также в этом году дорожники зашли на площадку ИЖС в п. Новотарманский, там заасфальтируют 22 улицы общей протяженностью 12 км. Контракт тоже двухгодичный, к настоящему времени выполнено 40% запланированных работ. Уже в следующем году ко всем 422 участкам этой площадки будут вести качественные дороги, для пешеходов обустроят тротуары, появится уличное освещение. 
Продолжается и строительство дорог в твердом исполнении на площадках ИЖС в с. Горьковка и п. Винзили (микрорайон Южный). После завершения работ на всех четырёх объектах в Тюменском районе будет на 32 км асфальтированных дорог больше.

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