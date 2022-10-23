nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября 2022, 06:27

Published 23 октября 2022, 06:27

Modified 31 октября 2022, 05:55

Updated 31 октября 2022, 05:55

Ехал домой из ночного клуба: в Тобольске поймали нетрезвого «бесправника»

23 октября 2022, 06:27
Более трех десятков нетрезвых водителей задержали за минувшие сутки на дорогах Тюменской области инспекторы ГИБДД. В Тобольске сотрудники ДПС остановили 23-летнего местного жителя за рулем Lada. Молодой человек возвращался домой из ночного клуба.

Алкотестер показал 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, выяснилось, что водительских прав у него нет.

Еще одного нетрезвого автовладельца на Lada поймали на 38-м километре автодороги Голышманово-Бердюжье. 63-летний пенсионер возвращался домой из гостей. Алкотестер показал 1,25 мг алкоголя.

В Омутинском районе задержали «бесправника» в состоянии алкогольного на мотоцикле «Иж-Юпитер5». 34-летний мужчина разъезжал по селу Ситниково.

На всех нетрезвых водителей составлены административные материалы.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в Тюмени прошла «сплошная проверка». Пьяных автовладельцев выявлено не было.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости#Тюменская область#ГИБДД#Нетрезвые водители#ПДД#Нарушения ПДД#Административная ответственность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика