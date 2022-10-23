Ехал домой из ночного клуба: в Тобольске поймали нетрезвого «бесправника»

Posted 23 октября 2022, 06:27
Published 23 октября 2022, 06:27
Modified 31 октября 2022, 05:55
Updated 31 октября 2022, 05:55
Алкотестер показал 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, выяснилось, что водительских прав у него нет.
Еще одного нетрезвого автовладельца на Lada поймали на 38-м километре автодороги Голышманово-Бердюжье. 63-летний пенсионер возвращался домой из гостей. Алкотестер показал 1,25 мг алкоголя.
В Омутинском районе задержали «бесправника» в состоянии алкогольного на мотоцикле «Иж-Юпитер5». 34-летний мужчина разъезжал по селу Ситниково.
На всех нетрезвых водителей составлены административные материалы.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в Тюмени прошла «сплошная проверка». Пьяных автовладельцев выявлено не было.