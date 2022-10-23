Ехал домой из ночного клуба: в Тобольске поймали нетрезвого «бесправника»

Более трех десятков нетрезвых водителей задержали за минувшие сутки на дорогах Тюменской области инспекторы ГИБДД. В Тобольске сотрудники ДПС остановили 23-летнего местного жителя за рулем Lada. Молодой человек возвращался домой из ночного клуба.

Алкотестер показал 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, выяснилось, что водительских прав у него нет. Еще одного нетрезвого автовладельца на Lada поймали на 38-м километре автодороги Голышманово-Бердюжье. 63-летний пенсионер возвращался домой из гостей. Алкотестер показал 1,25 мг алкоголя. В Омутинском районе задержали «бесправника» в состоянии алкогольного на мотоцикле «Иж-Юпитер5». 34-летний мужчина разъезжал по селу Ситниково. На всех нетрезвых водителей составлены административные материалы. Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в Тюмени прошла «сплошная проверка». Пьяных автовладельцев выявлено не было.