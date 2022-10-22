В поликлинике Тюмени стартовал проект модернизации лабораторных исследований

Тестируя процедуру забора биоматериала, здесь выявили ряд «западающих» оргмоментов - от утери пациентами бумажных направлений до увеличения площади для хранения отработанных бланков и т.д.

Медики попробовали убрать из оборота бумажные направления. В результате весь процесс для пациента ускорился; у медработников сократилось время формирования заказа для лабораторного исследования на одного пациента; меньше требуется бумаги и средств на утилизацию бланков направлений.

«Внедрение проекта стало возможно благодаря технологии бережливого производства. Проект повышает доступность и качество получения медицинской помощи. Практика подтвердила достижение намеченных целей: повысился контроль за назначенным объемом исследований; исключена потеря бланков направлений пациентами и их повторная выписка. Надеемся, что результаты проекта будут тиражироваться в других медицинских организациях», - рассказывает заместитель главврача, руководитель проекта Кристина Семёнова.

Авторы проекта рассчитывают увеличить эффективность основных показателей работы. Так, формирование заказа на одного пациента (идентификация личности, определение типа и количества пробирок, штрихкодирование, ручная маркировка, забор биоматериала, обработка рук и рабочего места, проведение электронного заказа в электронной системе) занимает 180 секунд. По результатам же реализации проекта это время составит, как минимум, 110 секунд.