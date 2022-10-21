Тюменские аграрии собрали два миллиона тонн зерна

Поэтому, несмотря на то, что после обработки в зерносушилках итоговый общий объем урожая чуть снизится, он все же будет одним из самых высоких за последние десятилетия.
На 21 октября 2022 года тюменские аграрии убрали почти 705 тысяч гектаров площадей, что составляет 99 процентов от плана. Работы продолжаются в Абатском, Викуловском, Ишимском, Омутинском, Сорокинском районах и Голышмановском городском округе. Средняя урожайность в текущем году держится на уровне 28 центнеров с гектара.
В том числе аграриями обмолочено 649 тысяч гектаров яровых зерновых, что составляет 99 процентов от плана. Валовой сбор составил чуть более 1 миллиона 830 тысяч тонн. Обмолот технических культур завершен на 98 процентов — 34 тысячи гектаров пройдено. Валовой сбор составил 58, 5 тысяч тонн.
Напомним, с 2022 по 2024 годы на поддержку агропромышленного комплекса в Тюменской области выделено в общей сложности 10,2 млрд рублей. Часть этих денег через программы субсидирования получат местные аграрии.