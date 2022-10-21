Тюменские аграрии собрали два миллиона тонн зерна

На 21 октября 2022 года тюменские аграрии убрали почти 705 тысяч гектаров площадей, что составляет 99 процентов от плана. Работы продолжаются в Абатском, Викуловском, Ишимском, Омутинском, Сорокинском районах и Голышмановском городском округе. Средняя урожайность в текущем году держится на уровне 28 центнеров с гектара.