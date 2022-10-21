Центр «Мой бизнес» и компания «Авито» подписали соглашение о партнерстве

Целью партнерства станет разработка и запуск комплексных программ поддержки развития малого и среднего бизнеса. Инициатива включает помощь начинающим и опытным предпринимателям в регистрации и запуске бизнеса на Авито, консультации по использованию механизмов и инструментов продвижения бизнеса на платформе, а также проведение совместных маркетинговых и других образовательных мероприятий для компаний сегмента МСБ в целях поддержки и развития предпринимательства в регионе.
«Сегодня мы дали старт большому совместному проекту по поддержке наших предпринимателей. Соглашение знаковое и направлено на улучшение сервисных услуг, рост продаж и расширение географии поставок. Совместные проекты с Авито будут полезны нашему бизнес-сообществу и благодаря такой практике число предпринимателей в регионе будет только расти», - прокомментировал генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов.
До 31 декабря 2022 года предприниматели могут обратиться в Центр «Мой бизнес» Тюменской области и получить консультации по вопросам использования механизмов для запуска и развития бизнеса в сети Интернет. Авито также проведет серию образовательных вебинаров для представителей компаний МСБ по обучению особенностям работы на онлайн-платформе.
«Авито является ключевой площадкой для развития предпринимательства в России. Подписание соглашения с Тюменской областью является первым шагом для системного развития малого и среднего бизнеса на Авито в регионах. Мы надеемся, что этот опыт будет подхвачен и остальными регионами», - отметил заместитель генерального директора Авито Иван Гуз.
Справочно:
Сегодня в Тюменской области более 67 тысяч субъектов МСП. Центр «Мой бизнес» – ключевая площадка для поддержки и развития предпринимательства в регионе. Центр оказывает поддержку по нескольким направлениям: развитие самозанятых, помощь стартапам, акселерация действующих предпринимателей, участие в реализации ряда проектов по развитию сельского бизнеса. Реализует ряд программ по развитию социального предпринимательства, оказывает помощь экспортерам, технологическим предприятиям. Ежегодно центр «Мой бизнес» Тюменской области организует и проводит порядка 150 деловых мероприятий, более 1000 самозанятых получают услуги центра, общее количество получателей услуг достигает 6000. Сайт: самозанятые-72.рф
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Согласно данным Similar Web, Авито — самая популярная онлайн-платформа объявлений в мире. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.
Количество активных объявлений на Авито сегодня — более 100 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на Авито совершается около 7 сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 000 новых объявлений. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping*.
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