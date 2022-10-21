Тюменская область приняла участие в конференции «ЛЕСПОЖТЕХ»

В рамках повестки мероприятия участники обсудили проблемные вопросы борьбы с природными пожарами, ознакомились с образцами специальной техники, оборудования, снаряжения, разработанными предприятиями оборонно-промышленного комплекса для пожаротушения.
На конференции выступил директор регионального Департамента лесного комплекса Леонид Остроумов. Он рассказал о применении современных методов при осуществлении мониторинга и тушения природных пожаров в Тюменской области.
Тушение лесных пожаров на землях лесного фонда осуществляется лесопожарными формированиями ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» в соответствии с доведённым государственным заданием. Полномочия по организации тушения ландшафтных (природных) пожаров на территории Тюменской области возложены на Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
Вместе с тем, силы и средства Тюменской авиабазы участвуют в тушении ландшафтных (природных) пожаров на землях иных категорий, угрожающих переходу на земли лесного фонда.
С начала года силами лесопожарных формирований было ликвидировано 448 ландшафтных пожаров. В количественном соотношении это почти половина всех ландшафтных пожаров по области, по площади – почти 90% от общей площади, пройденной ландшафтными пожарами.
Тушение природных пожаров осуществляется как наземным так и авиационным способом.
На текущий момент пожароопасная обстановка на территории Тюменской области стабильная. Лесопожарные формирования Тюменской авиабазы оперативно реагируют на все возникающие возгорания.
В круглосуточном режиме работает Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства.
Проводятся мероприятия по наземному патрулированию лесных участков и прилегающих территорий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, а также осуществляется авиационный мониторинг пожарной опасности.