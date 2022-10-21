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Найти работу без опыта помогут специалисты Кадрового центра "Работа России"

21 октября 17:52
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
У возраста 50+ есть преимущества: мудрость, умение учиться и уже выросшие дети. Поэтому не редко они решаются на перемену сферы деятельности.

Жительница Ишима после 50 лет решила сменить профессию и получила высшее образование психолога. Не имея опыта по полученной специальности, самостоятельно найти работу ей не удалось. И женщина обратилась за содействием в отделение Кадрового центра "Работа России". Специалисты помогли ей составить конкурентоспособное резюме и освоить навыки эффективной самопрезентации на собеседовании.

В ишимском Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Согласие" нужен был штатный психолог и женщине предложили пройти стажировку. Три месяца гражданка работала с наставником, изучала особенности работы с подростками. А после осталась там на постоянном рабочем месте.

Отметим, что программа стажировки организуется для граждан, окончивших образовательные организации и не имеющих опыта работы по полученной специальности. При этом граждане могут быть любого возраста и иметь общий трудовой стаж как до, так и после получения документа об образовании.

Пройти стажировку на предприятии возможно в течение трех лет с даты получения документа о полученном образовании. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке, а также выплачивается заработная плата и все компенсации за неиспользованный отпуск.

В настоящее время стажировку проходят 286 человек. Рабочие места были созданы по 77 профессиям, основные из которых: бухгалтер, юрист, экономист, воспитатель, системный администратор, кондитер, слесарь по ремонту автомобиля, электрик по ремонту электрооборудования и другие.

Получить консультацию можно в областном Кадровом центре "Работа России" и его отделениях, а также в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8(3452) 42-62-48.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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