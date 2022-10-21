«ИНФОТЕХ-2022» собрал более 3000 участников из 35 регионов страны

За два дня работы деловой площадки прошло более 30 мероприятий, участие в которых приняло более 200 спикеров, в том числе дистанционно. Онлайн-трансляции мероприятий посмотрели более 6 000 человек. В выставке информационных технологий были представлены решения более 40 ИТ-компаний.