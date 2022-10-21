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«ИНФОТЕХ-2022» собрал более 3000 участников из 35 регионов страны

21 октября 16:13
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
С 19 по 20 октября Тюмень традиционно стала центральной ИТ-площадкой для обсуждения актуальной цифровой повестки. XV Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ-2022» завершился 20 октября и собрал более трех тысяч участников из 35 регионов страны.

За два дня работы деловой площадки прошло более 30 мероприятий, участие в которых приняло более 200 спикеров, в том числе дистанционно. Онлайн-трансляции мероприятий посмотрели более 6 000 человек. В выставке информационных технологий были представлены решения более 40 ИТ-компаний.

«Инфотех стал традиционной площадкой, на которой вырабатываются лучшие ИТ-решения. Мы с удовольствием делимся своими наработками, но при этом всегда открыты к внедрению решений коллег из других регионов, если видим положительный эффект. Уверен, что в этом году многим регионам также удалось на нашей площадке наладить перспективные деловые отношения и поделиться опытом в решении новых цифровых вызовов», — отметил руководитель областного департамента информатизации Станислав Логинов.

Тюменская выставка/форум «Инфотех» традиционно собирает лучшие региональные и федеральные IT-решения. Гости и участники мероприятия знакомятся с новыми разработками в цифровой сфере от разных компаний, узнают о перспективах для IT-специалистов и мерах поддержки отрасли.

«Тюменская область — один из лидеров не только УРФО, но и в России по уровню цифровой зрелости и внедряемых решений. По итогам рейтинга цифровой зрелости, Тюменская область входит в десятку лучших. В Тюменской области уже давно завершены вопросы создания стабильной инфраструктуры, создаются качественные сервисы для граждан, особенно в области здравоохранения и образования», — пояснил помощник полпреда президента РФ в УФО  Евгений Гурарий.

В этом году «ИНФОТЕХ-2022» собрал рекордное число федеральных участников и спикеров, среди которых был министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко и другие федеральные эксперты.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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