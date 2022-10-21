Духовно-нравственное воспитание молодежи рассмотрели на Филофеевских чтениях в Тюмени

В конференции приняли участие священнослужители, преподаватели и учащиеся духовных и светских учебных заведений, представители православных общественных организаций, правоохранительных учреждений, казачьих обществ.
Открытая дискуссионная площадка была посвящена выявлению и обобщению лучших духовно-нравственных практик среди представителей дошкольного, школьного, вузовского образования и учреждений культуры. Лучшие практики отмечены ценными призами.
Филофеевские образовательные чтения проходят при поддержке Правительства Тюменской области, Тобольской митрополии, Тобольской Духовной семинарии, Тюменского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора в целях совершенствования форм и методов работы по приобщению молодого поколения граждан России к многовековому духовному и культурному наследию русского Православия, повышения общественного статуса образования и учителя.
На площадке мероприятия были организованы пятнадцать тематических площадок, в том числе, «Русский язык: наследие прошлого и вызовы настоящего», «Проблема снижения роли мужчин в деле воспитания как глобальная угроза деградации общества: пути решения».
Филофеевские образовательные чтения объединили более 1100 человек, из них около 800 участников пленарного заседания, 300 участников секционных площадок.