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Духовно-нравственное воспитание молодежи рассмотрели на Филофеевских чтениях в Тюмени

21 октября 15:54
Фото: пресс-служба Тобольской митрополии
Накануне, 20 октября в Тюмени прошли XXI Филофеевские образовательные чтения на тему: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». ⁣В программе конференции состоялись круглые столы, семинары, уроки на региональную тему «Сибирь, освященная светом веры».

В конференции приняли участие священнослужители, преподаватели и учащиеся духовных и светских учебных заведений, представители православных общественных организаций, правоохранительных учреждений, казачьих обществ.

Открытая дискуссионная площадка была посвящена выявлению и обобщению лучших духовно-нравственных практик среди представителей дошкольного, школьного, вузовского образования и учреждений культуры. Лучшие практики отмечены ценными призами.

⁣⁣Филофеевские образовательные чтения проходят при поддержке Правительства Тюменской области, Тобольской митрополии, Тобольской Духовной семинарии, Тюменского регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора в целях совершенствования форм и методов работы по приобщению молодого поколения граждан России к многовековому духовному и культурному наследию русского Православия, повышения общественного статуса образования и учителя.

На площадке мероприятия были организованы пятнадцать тематических площадок, в том числе, «Русский язык: наследие прошлого и вызовы настоящего», «Проблема снижения роли мужчин в деле воспитания как глобальная угроза деградации общества: пути решения».

Филофеевские образовательные чтения объединили более 1100 человек, из них около 800 участников пленарного заседания, 300 участников секционных площадок.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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