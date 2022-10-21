Департамент соцразвития Тюменской области и организация профсоюза пописали соглашение

Соглашением на 2022-2025 годы установлены основные требования в части рабочего времени и времени отдыха, трудовых отношений, оплаты и охраны труда, развития кадрового потенциала и т.д. Как отметила заместитель директора Департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина, подписание нового соглашения станет очередным периодом эффективного социального партнерства.
«Социальное партнерство не только обеспечивает наиболее комфортные условия труда для работников, но и способствует усилению эффективности в работе учреждений отрасли, а также помогает в решении многих социально-трудовых и служебных вопросов», - рассказала председатель Тюменской областной организации профсоюза Ирина Быковская.
За три года действия Соглашения призовые места в региональных конкурсах заняли несколько профсоюзных организаций Тюменской области: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»; Зареченский психоневрологический интернат в Вагайском районе, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» в Ишиме, Ишимский городской центр социального обеспечения населения «Забота», Центр социального обслуживания населения в Тобольске и Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Эти организации вошли в число лучших по итогам конкурса по охране труда, конкурсов «Лучший коллективный договор», «Лучший уполномоченный по охране труда», «Лучший председатель первичной профсоюзной организации» и «Лучшая первичная профсоюзная организация».