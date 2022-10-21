Департамент соцразвития Тюменской области и организация профсоюза пописали соглашение

За три года действия Соглашения призовые места в региональных конкурсах заняли несколько профсоюзных организаций Тюменской области: Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»; Зареченский психоневрологический интернат в Вагайском районе, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» в Ишиме, Ишимский городской центр социального обеспечения населения «Забота», Центр социального обслуживания населения в Тобольске и Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Эти организации вошли в число лучших по итогам конкурса по охране труда, конкурсов «Лучший коллективный договор», «Лучший уполномоченный по охране труда», «Лучший председатель первичной профсоюзной организации» и «Лучшая первичная профсоюзная организация».