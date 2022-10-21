Департамент соцразвития подписал соглашение с Тюменской областной организацией

Как отметила в ходе подписания соглашения заместитель директора Департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина, согласованная с профильной профсоюзной организацией позиция по созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий для работников отрасли «Социальная политика» играет очень важную роль. За годы совместной работы между руководителями организаций социального обслуживания и первичными профсоюзными организациями налажен конструктивный социальный диалог.
«Социальное партнерство не только обеспечивает наиболее комфортные условия труда для работников, но и способствует усилению эффективности в работе учреждений отрасли, а также помогает в решении многих социально-трудовых и служебных вопросов», - рассказала председатель Тюменской областной организации профсоюза Ирина Быковская.
Ирина Владимировна назвала лучшие первичные профсоюзные организации сферы социального обслуживания, которые за три года действия Соглашения занимали призовые места в конкурсах Тюменской областной организации профсоюза: это Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (Тюмень); Зареченский психоневрологический интернат (Вагайский район); Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» (Ишим); Ишимский городской центр социального обеспечения населения «Забота»; Центр социального обслуживания населения (Тобольск) и Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Эти организации вошли в число лучших по итогам конкурса по охране труда, конкурсов «Лучший коллективный договор», «Лучший уполномоченный по охране труда», «Лучший председатель первичной профсоюзной организации» и «Лучшая первичная профсоюзная организация».
Соглашением на 2022-2025 годы установлены основные требования в части рабочего времени и времени отдыха, трудовых отношений, оплаты и охраны труда, развития кадрового потенциала и т.д. Как отметила заместитель директора Департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина, подписание нового соглашения станет очередным периодом эффективного социального партнерства.