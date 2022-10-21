Департамент соцразвития подписал соглашение с Тюменской областной организацией

Ирина Владимировна назвала лучшие первичные профсоюзные организации сферы социального обслуживания, которые за три года действия Соглашения занимали призовые места в конкурсах Тюменской областной организации профсоюза: это Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (Тюмень); Зареченский психоневрологический интернат (Вагайский район); Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Согласие» (Ишим); Ишимский городской центр социального обеспечения населения «Забота»; Центр социального обслуживания населения (Тобольск) и Ярковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Эти организации вошли в число лучших по итогам конкурса по охране труда, конкурсов «Лучший коллективный договор», «Лучший уполномоченный по охране труда», «Лучший председатель первичной профсоюзной организации» и «Лучшая первичная профсоюзная организация».