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Александр Моор приветствовал участников Всероссийского борцовского турнира

21 октября 17:19
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
XXVI Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, почетного гражданина Тюмени Владимира Чебоксарова проходят в спорткомплексе «Прибой» в областной столице.

На торжественной церемонии открытия турнира юных спортсменов, их наставников, судей и почетных гостей приветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В рамках форума «Россия – спортивная держава» Тюменская область была отмечена среди лучших регионов страны по количеству жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, а также по числу спортивных мероприятий всероссийского уровня. Очень символично, что на этом форуме нашему выдающемуся земляку Владимиру Чебоксарову был вручен орден Дружбы за вклад в развитие спорта», – сказал губернатор.

Тюменская область дорожит своими спортивными традициями и героями, обладает богатым опытом проведения всероссийских и международных соревнований, подчеркнул глава региона. Александр Моор пожелал юным борцам, представляющим 22 региона нашей страны, успешной спортивной карьеры во славу России.

От имени полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева к спортсменам и болельщикам обратился главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

«Владимир Чебоксаров – наша легенда. Он высоко несет знамя российского и тюменского спорта, воспитал не одно поколение выдающихся спортсменов. Все его ученики стали настоящими мужчинами и патриотами», – отметил он.

Первые соревнования на призы Владимира Чебоксарова прошли в Тюмени в 1995 году, впоследствии турнир стал ежегодным. В этом году в числе почетных гостей многие прославленные борцы: олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Красноярска Алексей Шумаков, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР Николай Балбошин и бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР Фаргат Мустафин.

«Благодарю земляков-тюменцев и всех моих друзей по спорту за поддержку. Спасибо руководству региона за то, что в Тюмени проходит этот турнир, что продолжается добрая и хорошая традиция», – сказал в приветственном слове Владимир Чебоксаров.

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова завершатся 21 октября.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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