Александр Моор приветствовал участников Всероссийского борцовского турнира

На торжественной церемонии открытия турнира юных спортсменов, их наставников, судей и почетных гостей приветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«В рамках форума «Россия – спортивная держава» Тюменская область была отмечена среди лучших регионов страны по количеству жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, а также по числу спортивных мероприятий всероссийского уровня. Очень символично, что на этом форуме нашему выдающемуся земляку Владимиру Чебоксарову был вручен орден Дружбы за вклад в развитие спорта», – сказал губернатор.
Тюменская область дорожит своими спортивными традициями и героями, обладает богатым опытом проведения всероссийских и международных соревнований, подчеркнул глава региона. Александр Моор пожелал юным борцам, представляющим 22 региона нашей страны, успешной спортивной карьеры во славу России.
От имени полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева к спортсменам и болельщикам обратился главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.
«Владимир Чебоксаров – наша легенда. Он высоко несет знамя российского и тюменского спорта, воспитал не одно поколение выдающихся спортсменов. Все его ученики стали настоящими мужчинами и патриотами», – отметил он.
Первые соревнования на призы Владимира Чебоксарова прошли в Тюмени в 1995 году, впоследствии турнир стал ежегодным. В этом году в числе почетных гостей многие прославленные борцы: олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Красноярска Алексей Шумаков, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР Николай Балбошин и бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР Фаргат Мустафин.
«Благодарю земляков-тюменцев и всех моих друзей по спорту за поддержку. Спасибо руководству региона за то, что в Тюмени проходит этот турнир, что продолжается добрая и хорошая традиция», – сказал в приветственном слове Владимир Чебоксаров.
Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова завершатся 21 октября.