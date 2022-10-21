Александр Моор приветствовал участников Всероссийского борцовского турнира

Первые соревнования на призы Владимира Чебоксарова прошли в Тюмени в 1995 году, впоследствии турнир стал ежегодным. В этом году в числе почетных гостей многие прославленные борцы: олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР, почетный гражданин Красноярска Алексей Шумаков, олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР Николай Балбошин и бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира и Европы, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР Фаргат Мустафин.