На форуме «ИНФОТЕХ-2022» состоялся вебинар с экспертами по детской кибербезопасности

Коллеги обменялись опытом и поделились своими подходами к решению актуальных проблем цифровой гигиены школьников, их защиты от угроз в сети Интернет. Кроме того, компания Арсенал+ представила коллегам новые информационные технологии в образовании. Тюменцев Алексей, президент группы компаний, рассказал о том, как и какие цифровые новшества способны сделать образовательный процесс эффективнее и безопаснее.