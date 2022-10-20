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На форуме «ИНФОТЕХ-2022» состоялся вебинар с экспертами по детской кибербезопасности

20 октября 11:36
Фото: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области "Региональный информационно-образовательный центр"
В Тюменской области теме информационной безопасности детей уделяется много внимания: регулярно проводятся вебинары для родителей и педагогов, образовательные интенсивы для учителей и уроки для школьников по кибербезопасности, сообщает департамент информатизации региона.

В рамках XV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2022» также был проведен вебинар на тему детской кибербезопасности с участием экспертов в области ИТ.

19 октября на онлайн-площадке форума и выставки «ИНФОТЕХ-2022» состоялся вебинар, посвященный теме безопасности детей в информационном пространстве. Участие в нем приняли эксперты Альянса по защите детей в цифровой среде, регионального общественного центра интернет-технологий, координатор проекта Приложение "Заступник" и преподаватель ГАУ ДО ТО "РИО-Центр.

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде. выступила с темой: «С какими рисками сталкиваются дети в цифровой среде и как их избежать», Урван Урванович Парфентьев, ведущий аналитик регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), рассказал про основы цифровой гигиены для детей и подростков.

Александр Петрухин, координатор проекта Приложение "Заступник", выступил с темой про защиту детей от деструктивного контента в сети Интернет. Также опытом по обеспечению информационной безопасности детей поделился преподаватель ГАУ ДО ТО "РИО-Центр" Светлана Каюгина.

Коллеги обменялись опытом и поделились своими подходами к решению актуальных проблем цифровой гигиены школьников, их защиты от угроз в сети Интернет. Кроме того, компания Арсенал+ представила коллегам новые информационные технологии в образовании. Тюменцев Алексей, президент группы компаний, рассказал о том, как и какие цифровые новшества способны сделать образовательный процесс эффективнее и безопаснее.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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