Фестиваль хореографических спектаклей пройдет в Тюмени

На заочный отбор подали 55 работ из разных городов страны, из них 29 спектаклей стали участниками. География очень широкая: от Уссурийска до Санкт-Петербурга. Также у нас четыре спектакля, приглашенных в гостевую программу, и яркая команда судей на баттлы, — отмечает Александра Балецкая, директор фестиваля SOMA.