Фестиваль хореографических спектаклей пройдет в Тюмени

В основной программе фестиваля зрители увидят выступления хореографических коллективов и сольных исполнителей в разных номинациях.
На заочный отбор подали 55 работ из разных городов страны, из них 29 спектаклей стали участниками. География очень широкая: от Уссурийска до Санкт-Петербурга. Также у нас четыре спектакля, приглашенных в гостевую программу, и яркая команда судей на баттлы, — отмечает Александра Балецкая, директор фестиваля SOMA.
Оценивать участников будут хореограф-постановщик, организатор проекта «Классы для своих» Елизавета Тарабанова (г. Санкт-Петербург); руководитель компании современного танца «Окоём» Александр Гурвич (г. Екатеринбург); режиссёр, педагог, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Лика Шевченко (г. Москва); выпускница Академии русского балета им. Вагановой по специальности «Искусство хореографа», автор спектаклей, танцовщица и участница баттлов Ли Некрасова (Санкт-Петербург); хореограф-постановщик, режиссер, победительница конкурса молодых хореографов в рамках фестиваля Context Ольга Лабовкина (г.Минск\г.Москва).
Фестиваль хореографических спектаклей SOMA получил поддержку по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области, он проходит при содействии Молодёжного театрального центра «Космос». Узнать подробнее о фестивале можно в официальной группе «ВКонтакте».
Вход для зрителей бесплатный.