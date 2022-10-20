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Фестиваль хореографических спектаклей пройдет в Тюмени

20 октября 12:10
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
С 27 по 30 октября на площадках Молодёжного театрального центра «Космос» и «Мастерской современного танца» пройдёт фестиваль хореографических спектаклей SOMA. О мероприятии рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

В основной программе фестиваля зрители увидят выступления хореографических коллективов и сольных исполнителей в разных номинациях.

На заочный отбор подали 55 работ из разных городов страны, из них 29 спектаклей стали участниками. География очень широкая: от Уссурийска до Санкт-Петербурга. Также у нас четыре спектакля, приглашенных в гостевую программу, и яркая команда судей на баттлы, — отмечает Александра Балецкая, директор фестиваля SOMA.

Оценивать участников будут хореограф-постановщик, организатор проекта «Классы для своих» Елизавета Тарабанова (г. Санкт-Петербург); руководитель компании современного танца «Окоём» Александр Гурвич (г. Екатеринбург); режиссёр, педагог, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Лика Шевченко (г. Москва); выпускница Академии русского балета им. Вагановой по специальности «Искусство хореографа», автор спектаклей, танцовщица и участница баттлов Ли Некрасова (Санкт-Петербург); хореограф-постановщик, режиссер, победительница конкурса молодых хореографов в рамках фестиваля Context Ольга Лабовкина (г.Минск\г.Москва).

Фестиваль хореографических спектаклей SOMA получил поддержку по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области, он проходит при содействии Молодёжного театрального центра «Космос». Узнать подробнее о фестивале можно в официальной группе «ВКонтакте».

Вход для зрителей бесплатный.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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