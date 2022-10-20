Федеральные льготники изменили порядок получения набора социальных услуг

В текущем году чуть более 8 тыс федеральных льготников Тюменской области воспользовались правом изменить порядок получения набора социальных услуг: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент, и подали соответствующее заявление до 1 октября. Выбор, который они сделали в этом году, будет действовать весь 2023 год и далее до тех пор, пока льготник не изменит свое решение.