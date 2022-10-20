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Федеральные льготники изменили порядок получения набора социальных услуг

20 октября 12:34
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
В Тюменской области право на получение набора социальных услуг имеют более 112 тыс федеральных льготников. Из них: 58,9 % (66 тыс федеральных льготников) получают полный или частичный социальный пакет из натуральных услуг, а 41,1 % (46 тыс) получают НСУ полностью в денежном эквиваленте.

В текущем году чуть более 8 тыс федеральных льготников Тюменской области воспользовались правом изменить порядок получения набора социальных услуг: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент, и подали соответствующее заявление до 1 октября. Выбор, который они сделали в этом году, будет действовать весь 2023 год и далее до тех пор, пока льготник не изменит свое решение.

Напомним, НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. Размер денежного эквивалента НСУ ежегодно индексируется.

С 1 февраля 2022 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 313,44 рублей в месяц и включает в себя следующие услуги:

- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 рублей в месяц),

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 рублей в месяц),

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30 рублей в месяц).

**Инвалиды, в том числе дети-инвалиды; инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний и другие.

Источник: Пенсионный фонд Российской федерации

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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