Более 40 российских компаний представляют ИТ-решения на Тюменском «ИНФОТЕХе-2022»

Компания «Ин Нова» на выставке демонстрирует продукты по проектированию, комплектации и внедрению решений для объектов капитального строительства в области информационных систем. Также на форуме и выставке «Инфотех-2022» будет представлено решение «Реплекс» от «Службы мониторинга. Тюмень». Цель решения — помочь в обеспечении пожарной безопасности. Ознакомиться с решениями по разработке и внедрению цифровых решений для государства, граждан и бизнеса можно будет на стенде «Систематика консалтинг». Узнать подробнее о российской операционной системе «Ред ОС», решениях по импортозамещению в ИТ-сфере и других ИТ-разработках можно на стенде компании «РЕД СОФТ».