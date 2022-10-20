Более 40 российских компаний представляют ИТ-решения на Тюменском «ИНФОТЕХе-2022»

Посмотреть решения по процессу перевода ИТ-инфраструктур на отечественные решения, приведением информационных систем в соответствие с требованиями законодательства можно на стенде компании «Астерит». Комплекс решений защиты информации, ориентированный на защиту от актуальных угроз информационной безопасности, представит компания «ИнфоТеКС». На форуме «Инфотех-2022» компания продемонстрирует высокотехнологичные программные и программно-аппаратные средства защиты информации.
Познакомиться можно с решениями научно-производственного центра «КСБ», который создает эффективные системы защиты и обработки информации организаций из разных отраслей экономики и государственного управления. Партнер представляет уникальные продукты для управления региональными проектами цифровой трансформации, а также решения для регламентации процессов по защите критической информационной инфраструктуры (КИИ). Также узнать больше о защитных решениях и сервисах нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, можно у представителей компании «Лаборатория Касперского».
В сфере городской инфраструктуры также используются российские ИТ-решения. Так, на стенде компании «ИТС» представлены интеллектуальные транспортные системы. С их помощью увеличивается пропускная способность улично-дорожной сети, улучшается контроль нарушений правил дорожного движения, увеличивается безопасность пешеходов и других участников движения. Компания Traffic Data занимается разработкой программного обеспечения для интеллектуальных транспортных систем на основе технологий видеоаналитики с глубоким обучением. С продуктами можно ознакомиться у представителей компании.
Gems development представляют экосистему для разработки и управления ГИС-решениями — Geometa. Система создает цифровые двойники городов и регионов, помогает принимать управленческие решения на основе данных, стимулирует диджитализацию территории, обеспечивает прозрачность, высокое качество жизни и экономический рост.
Отечественное ПО на выставке информационных технологий представляют сразу несколько компаний. Например, новые решения и продукты для госсектора есть на стенде БФТ-Холдинг. Представитель партнера «БАРС Груп» расскажет о продуктах компании в сфере образования, которые активно используются в регионе. Ознакомиться с технологиями искусственного интеллекта, созданными с помощью нейросетей и машинного обучения, можно у представителей компании NtechLab. Эксперты подробнее расскажут о своей передовой разработке — алгоритме распознавания лиц и силуэтов. Группа ИТ-компаний «Арсенал+» продемонстрирует участникам и гостям «Инфотех-2022» ПК собственной сборки с российским программным обеспечением, интерактивную доску для образовательных учреждений и Комплект для изучения робототехники Promobot Rooky.
Отечественные ИТ-бренды будут представлены на стенде ГК «Астра». К ним относятся диспетчер подключения виртуальных рабочих мест «Termidesk», мобильное рабочее место WorksPad и другие продукты.
Компьютерная компания «Мега» представляет на выставке печатную технику российского производства под брендом «Катюша», серверное оборудование и источники бесперебойного питания российского производства. «ПРОТЕЙ Ай-Ти-Инжиниринг» в этом году продемонстрирует решения российского производства в области IT-технологий, импортозамещения, обработки данных и цифровых платформ.
Компания «Ин Нова» на выставке демонстрирует продукты по проектированию, комплектации и внедрению решений для объектов капитального строительства в области информационных систем. Также на форуме и выставке «Инфотех-2022» будет представлено решение «Реплекс» от «Службы мониторинга. Тюмень». Цель решения — помочь в обеспечении пожарной безопасности. Ознакомиться с решениями по разработке и внедрению цифровых решений для государства, граждан и бизнеса можно будет на стенде «Систематика консалтинг». Узнать подробнее о российской операционной системе «Ред ОС», решениях по импортозамещению в ИТ-сфере и других ИТ-разработках можно на стенде компании «РЕД СОФТ».
Подробнее об отечественных ИТ-решениях расскажут представители российской ИТ-компании Directum. Компания оказывает услуги по выстраиванию цифрового взаимодействия для организаций различных масштабов и отраслей. Также можно узнать подробнее об инновационных комплексных решениях в масштабах города и региона — «Эр-Телеком холдинг». В ее «кейсе» есть решения «Умный город», «Интеллектуальное видеонаблюдение», «Городской Wi-Fi» и другие. «ТРИЦ» также присутствует на форуме и выставке «Инфотех-2022». Компания представляет комплекс услуг для населения, включающий в себя начисления за услуги ЖКХ, консультация по вопросам их предоставления и т. д.
Вычислительная техника российского производствапредставлена на стенде компании RDW Technology. Компания производит сертифицированную российскую компьютерную технику по требованиям цифровой безопасности для государственных структур и коммерческих организаций.
Также партнером выставки выступит компания «полное ПРАВО», которая предоставляет комплекс услуг по сопровождению справочной правовой системы КонсультантПлюс.
Генеральным партнером форума выступает ПАО «Ростелеком». Стратегический партнер форума — ООО «1С-Медицина-Регион». Региональный партнер форума — Группа компаний «Растам». Официальными партнерами форума выступают компании NtechLab и ООО «Систематика Консалтинг».