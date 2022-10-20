Александр Моор наградил победителей национального чемпионата «Молодые профессионалы»

«Буквально год назад, чествуя нашу региональную команду «Молодые профессионалы», мы отмечали взятие очередной, ранее недосягаемой, планки. Тогда тюменцы пополнили копилку одиннадцатью медалями и семью медальонами. Это отличный результат. Но как мы видим – это не предел. В этом году сборная Тюменской области завоевала шестнадцать медалей и тринадцать медальонов», – отметил губернатор. На Дельфийских играх наши земляки стали обладателями золотой и бронзовой медалей, обойдя более 700 участников из девяти стран.