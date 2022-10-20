Александр Моор наградил победителей национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с региональной командой призеров десятого чемпионата «Молодые профессионалы» 2022 года и XVI молодежных Дельфийских игр.
«Буквально год назад, чествуя нашу региональную команду «Молодые профессионалы», мы отмечали взятие очередной, ранее недосягаемой, планки. Тогда тюменцы пополнили копилку одиннадцатью медалями и семью медальонами. Это отличный результат. Но как мы видим – это не предел. В этом году сборная Тюменской области завоевала шестнадцать медалей и тринадцать медальонов», – отметил губернатор. На Дельфийских играх наши земляки стали обладателями золотой и бронзовой медалей, обойдя более 700 участников из девяти стран.
«Такие результаты вызывают уважение и чувство гордости. Ребята, сегодня вы – ориентир, к которому стремятся многие, а ваши победы – пример, который вдохновляет каждого. Несмотря на юный возраст, вы – настоящие профессионалы, мастера своего дела, умеющие ставить перед собой четкие цели и достигать их», – обратился к юным участникам встречи Александр Моор.
Глава региона отметил работу экспертов, тренеров, преподавателей, мастеров и наставников. Высокие результаты команды Тюменской области – в большой степени и их заслуга.
«Стоявшие перед нами задачи требовали четкости действий и максимальной сообразительности, использования всех навыков. Благодарю правительство Тюменской области за поддержку среднего профессионального образования, за возможность проявить себя. Я горжусь, что родился и развиваюсь в Тобольске. Тюменская область – территория победителей!» – сказал в ответном слове золотой медалист финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2022 в компетенции «Сантехника и отопление» Андрей Злыгостев.
Эксперт-компатриот финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2022 в компетенции «Сварочные технологии», мастер производственного обучения Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Владимир Калашников подчеркнул, что один из главных секретов успеха тюменской команды заключается в творческом подходе к делу.
«Готовить тюменских чемпионов становится все сложнее, ведь уровень соперников растет. Поэтому мы придумываем свои методики. Например, разработали маску сварщика со встроенной видеокамерой. Ученики получили возможность видеть работу мастера не со стороны, а от первого лица», – рассказал педагог.
Александр Моор вручил победителям и призерам Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 2022 года и XVI молодежных Дельфийских игр, а также их наставникам региональные награды и пожелал им новых побед.