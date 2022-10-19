В Тюменской области пройдут соревнования по эстетической гимнастике

— По результатам областных состязаний формируется сборная команда Тюменской области на 2023 год, которая будет представлять область на окружных и российских стартах. Кстати, наши спортсменки в этом году выиграли чемпионат и первенство УФО во всех возрастных категориях, также стали призёрами всероссийских соревнований. Да и вообще наши сборные на протяжении многих лет входят в десятку сильнейших команд страны.