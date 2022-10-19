nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области пройдут соревнования по эстетической гимнастике

19 октября 11:23
Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области
21 октября в Тюмени соберутся гимнастки со всего региона, а также Свердловской, Челябинской областей и Башкортостана. В открытом чемпионате и первенстве Тюменской области по эстетической гимнастике примут участие около 300 спортсменок, сообщает пресс-служба правительства региона.

Состязания примет СК «Строймаш» спортивной школы «Прибой» (ул. Индустриальная 49а).  Начало в 10.00.

В первенстве предусмотрены возрастные категории 8-10, 10-12, 12-14 лет. В чемпионате выступят девушки. Практически все местные спортсменки представляют Тюмень. В самой младшей категории примет участие также команда из Тобольска.

Президент областной федерации эстетической гимнастики Евгений Кудашова:

— По результатам областных состязаний формируется сборная команда Тюменской области на 2023 год, которая будет представлять область на окружных и российских стартах.  Кстати, наши спортсменки в этом году выиграли чемпионат  и первенство УФО  во всех возрастных категориях, также стали призёрами всероссийских соревнований. Да и вообще наши сборные на протяжении многих лет входят в десятку сильнейших команд страны.

Отметим, один из приоритетов работы правительства Тюменской области — создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.

Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25