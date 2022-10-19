В Тюменской области пройдут соревнования по эстетической гимнастике

Состязания примет СК «Строймаш» спортивной школы «Прибой» (ул. Индустриальная 49а). Начало в 10.00.
В первенстве предусмотрены возрастные категории 8-10, 10-12, 12-14 лет. В чемпионате выступят девушки. Практически все местные спортсменки представляют Тюмень. В самой младшей категории примет участие также команда из Тобольска.
Президент областной федерации эстетической гимнастики Евгений Кудашова:
— По результатам областных состязаний формируется сборная команда Тюменской области на 2023 год, которая будет представлять область на окружных и российских стартах. Кстати, наши спортсменки в этом году выиграли чемпионат и первенство УФО во всех возрастных категориях, также стали призёрами всероссийских соревнований. Да и вообще наши сборные на протяжении многих лет входят в десятку сильнейших команд страны.
Отметим, один из приоритетов работы правительства Тюменской области — создание условий, позволяющих жителям региона свободно и доступно заниматься физкультурой и спортом. К 2024 году доля тюменцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна достигнуть запланированных 59%.