Эксперт рассказал, в какую сумму обойдется отдых в России в ноябрьские праздники

Posted 19 октября 2022,, 17:05
Published 19 октября 2022,, 17:05
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на комментарий исполняющего обязанности президента Российского союза туристической индустрии и генерального директора национального туроператора «АЛЕАН» Ильи Уманского, средняя стоимость отдыха в России с 4 по 6 ноября будет достигать 15 тысяч рублей и более на одного отдыхающего.
По мнению эксперта, в это время года погода в стране уже не такая благоприятная для путешествий, поэтому россияне предпочитают искать для проживания отели с развитой зимней инфраструктурой — крытыми бассейнами, зонами СПА. Три выходных в курортной зоне для семьи, состоящей из двух взрослых и одного ребенка, обойдутся как минимум в 15 тысяч рублей на человека.
Уманский также рассказал, что на январских каникулах большинство наших соотечественников выберут такие направления отдыха, как горнолыжные курорты, например, Красную Поляну. Сейчас все больше россиян отдают предпочтение и зимнему отдыху в Московской области, однако пока особого всплеска интереса к бронированию отелей по сравнению с 2021 годом не наблюдается.