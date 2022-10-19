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Posted 19 октября 2022,, 17:05

Published 19 октября 2022,, 17:05

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт рассказал, в какую сумму обойдется отдых в России в ноябрьские праздники

Эксперт рассказал, в какую сумму обойдется отдых в России в ноябрьские праздники

19 октября 2022, 17:05
Фото: 1Mi
Сочи и другие востребованные у туристов города Краснодарского края будут пользоваться повышенным спросом и в ноябрьские праздники. Также множество туристов отправятся на отдых в Московскую и Ленинградскую области. Такими прогнозами поделился и. о. президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на комментарий исполняющего обязанности президента Российского союза туристической индустрии и генерального директора национального туроператора «АЛЕАН» Ильи Уманского, средняя стоимость отдыха в России с 4 по 6 ноября будет достигать 15 тысяч рублей и более на одного отдыхающего.

По мнению эксперта, в это время года погода в стране уже не такая благоприятная для путешествий, поэтому россияне предпочитают искать для проживания отели с развитой зимней инфраструктурой — крытыми бассейнами, зонами СПА. Три выходных в курортной зоне для семьи, состоящей из двух взрослых и одного ребенка, обойдутся как минимум в 15 тысяч рублей на человека.

Уманский также рассказал, что на январских каникулах большинство наших соотечественников выберут такие направления отдыха, как горнолыжные курорты, например, Красную Поляну. Сейчас все больше россиян отдают предпочтение и зимнему отдыху в Московской области, однако пока особого всплеска интереса к бронированию отелей по сравнению с 2021 годом не наблюдается.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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