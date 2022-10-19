Эксперт рассказал, в какую сумму обойдется отдых в России в ноябрьские праздники

По мнению эксперта, в это время года погода в стране уже не такая благоприятная для путешествий, поэтому россияне предпочитают искать для проживания отели с развитой зимней инфраструктурой — крытыми бассейнами, зонами СПА. Три выходных в курортной зоне для семьи, состоящей из двух взрослых и одного ребенка, обойдутся как минимум в 15 тысяч рублей на человека.