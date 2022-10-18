Жителям Тюменской области напомнили о правильной утилизации автопокрышек

«Водителям мусоровозов запрещено вывозить шины, обнаруженные в контейнерах или возле них,вместе с коммунальными отходами – они не должны попадать ни на мусоросортировочный завод, ни на полигон. Поэтому беспечность автолюбителей иногда может привести к захламлению контейнерной площадки во дворе»,отметили в управлении по связям с общественностью ООО«ТЭО».