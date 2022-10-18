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Ветер и пасмурная погода ожидаются во вторник в Тюмени

18 октября 01:02
Фото: 1Mi
Ветреная погода ожидает тюменцев во вторник, сообщает Гисметео.

День будет пасмурным. К 20:00 порывы ветра могут достигнуть 10 метров в секунду, дождей синоптики не ожидают. Температура воздуха составит + 9 градусов, влажность около 60%.

В среду горожан ждёт небольшой дождь, выпадет до 1 мм осадков. День будет пасмурным. Скорость ветра постепенно снизится до 2-4 метров в секунду. В областной столице похолодает до + 6 градусов.

Небольшие осадки ждут тюменцев в четверг. Атмосферное давление в этот день будет самым низким на этой неделе. Температура воздуха составит около + 7 градусов, к вечеру возможны пояснения, скорость ветра повысится до 3-5 метров в секунду.

Малооблачная погода ждет горожан к концу недели, но температура воздуха снова понизится.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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