Ветер и пасмурная погода ожидаются во вторник в Тюмени

День будет пасмурным. К 20:00 порывы ветра могут достигнуть 10 метров в секунду, дождей синоптики не ожидают. Температура воздуха составит + 9 градусов, влажность около 60%.
В среду горожан ждёт небольшой дождь, выпадет до 1 мм осадков. День будет пасмурным. Скорость ветра постепенно снизится до 2-4 метров в секунду. В областной столице похолодает до + 6 градусов.
Небольшие осадки ждут тюменцев в четверг. Атмосферное давление в этот день будет самым низким на этой неделе. Температура воздуха составит около + 7 градусов, к вечеру возможны пояснения, скорость ветра повысится до 3-5 метров в секунду.
Малооблачная погода ждет горожан к концу недели, но температура воздуха снова понизится.