Валерий Лимаренко: Важно обеспечить качественную медпомощь сахалинцам и курильчанам

Новая медицинская техника позволит специалистам более тщательно проводить исследование органов мочевыделительной системы и выявлять онкозаболевания на ранней стадии, пишет sakh.online.
- Очень важно, чтобы сахалинцы и курильчане могли получать своевременную качественную помощь, а медики – работать в комфортных условиях. Для этого мы повышаем доступность услуг, обеспечиваем учреждения необходимым оборудованием и транспортом, — подчеркивает губернатор островного региона Валерий Лимаренко.
Современное оборудование, которым оснастили урологическое отделение областного онкодиспансера, позволит существенно повысить качество и точность диагностики злокачественных опухолей. В лечении таких заболеваний крайне ценно их ранее выявление – это залог успешного исхода для пациентов.
Приобретение аппарата экспертного класса для ультразвукового исследования долго стояло в планах онкодиспансера. Для дорогостоящей покупки – а аппарат УЗИ стоит более 20 млн рублей – были перечислены средства федерального бюджета.
– Принципиальное отличие этого аппарата от других – расширенная возможность исследования мочеполовой сферы. Аппарат создан на основе многолетнего опыта работы с больными урологического профиля, улучшает визуализацию подозрительных очагов, – рассказал заведующий отделением ультразвуковой и функциональной диагностики областного онкологического диспансера Сергей Пак.
Неоспоримый плюс нового оборудования – с его помощью можно изучить орган в ракурсе, который недоступен другой технике. Это позволяет делать биопсию через небольшие проколы без больших дренирующих операций и разрезов.
Ежегодно с помощью нового аппарата планируется выполнять не менее 300 исследований мочеполовой сферы.