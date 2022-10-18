Валерий Лимаренко: Мы можем не только устранять риски, но и прогнозировать их

Участники форума дали высокую оценку комплексной системе эффективного управления в Сахалинской области. Лучшие практики повышения эффективности работы органов власти, предприятий и учреждений островного региона представил губернатор Валерий Лимаренко. Об этом пишет sakh.online.
«Мы выстроили систему управления данными, которая позволяет не только оперативно устранять риски, но и прогнозировать их. К примеру, в сфере продовольственного обеспечения. Мы анализируем открытые данные о потребительском спросе и заблаговременно завозим товары, которые могут оказаться в дефиците. Еще пример — во время январского мощного снежного циклона мы запустили интерактивную карту уборки дорог и дворов. Жители следили за ходом расчистки и давали нам обратную связь о том, насколько качественно почистили их двор. Значительных улучшений бережливые технологии позволили достичь в медицине. Мы взяли под контроль расписание каждого врача и благодаря этому увеличили количество принимаемых пациентов на 30%. В приоритете не только доступность медицинской помощи, но качество, поэтому мы связываемся с каждым пациентом, побывавшим на приеме и получаем обратную связь», — рассказал глава региона.
На Сахалине созданы и сертифицированы на федеральном уровне 12 образцовых учреждений. С этим показателем область — в тройке лучших регионов России.
Гости форума получили возможность не только услышать о том, как выстроена система управления в Сахалинской области, но и увидеть, как это реализуется на практике. В Южно-Сахалинске они побывали на заводе строительных материалов имени Федотова, в ЖЭУ-10 и других учреждениях, признанных образцовыми благодаря инновационным подходам организации своей работы.
Валерий Лимаренко также продемонстрировал участникам форума, как функционирует региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), ситуационный центр губернатора и проектный офис здравоохранения.
РЦК Сахалинской области уже привлек к участию в проекте «Производительность труда» 40 компаний, половина из которых работают в строительной сфере. Оптимизация процессов под руководством специалистов регионального центра компетенций позволила почти на 200 дней быстрее возводить жилые дома. Это способствует скорейшему расселению людей из аварийного жилья и обновлению жилищного фонда.
В ситуационном центре губернатора гости познакомились с «Платформой строительных сервисов». Сегодня в активной фазе находятся около 800 объектов — дома, социальные учреждения, дороги, объекты ЖКХ. Отставание от графика более чем на 14 дней моментально фиксируется в «красной зоне», принимаются меры к тому, чтобы нагнать такое отставание и не допускать его в дальнейшем.
«Это дорогого стоит — не прятать „красноту“, корректируя график, а работать с рисками и своевременно устранять их. Система, выстроенная в строительной отрасли, позволяет Сахалинской области выдавать одни из лучших показателей в России по количеству возводимого жилья в расчете на одного жителя», — отметил заместитель генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов.
Ситуационный центр аккумулирует необходимую информацию, которая касается всех социально значимых сфер. Министр цифрового развития Сахалинской области Александр Снегирев уточнил, что руководство региона ежедневно получает комплексные отчеты о состоянии дел — как текущих, так и тех, что связаны с нештатными ситуациями.