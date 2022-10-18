Громко вздыхая, мужчины бежали до следующей точки, где их ждал рукоход с прокручивающимися перекладинами. Только со стороны кажется, что с этим не так уж сложно справиться. На деле, когда на теле 25 килограммов обмундирования, а перекладина так и норовит выскочить из рук — стараться приходится изо всех сил!