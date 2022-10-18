Для 10 команд пожарно-спасательных гарнизонов, состоящих их трех самых сильных и выносливых сотрудников, подготовили суровые испытания. 9 команд проходили их на скорость, сражаясь за главный кубок соревнований, а одна решила испытать себя вне состязания.
На первом этапе им максимально быстро нужно было надеть обмундирование пожарного. Далее команда из трёх человек буксировала пожарную машину весом в 25 тонн!
После участники натягивали дыхательные аппараты с кислородными баллонами. Только через них спасатели могли дышать, выполняя все последующие задания.
Громко вздыхая, мужчины бежали до следующей точки, где их ждал рукоход с прокручивающимися перекладинами. Только со стороны кажется, что с этим не так уж сложно справиться. На деле, когда на теле 25 килограммов обмундирования, а перекладина так и норовит выскочить из рук — стараться приходится изо всех сил!
А впереди ждет еще квадроцикл, привязанный к металлической балке. В сумме эта конструкция весила полтонны, а команде необходимо было трижды повернуть балку вокруг своей оси.
После чего команда разделялась для трех дальнейших испытаний. Один должен был за 30 секунд присесть 15 раз с пожарным рукавом в руках. Другой — как можно быстрее пронести два тяжелых газовых баллона, а третий — переворачивал гигантскую шину, веслом около 100 килограммов.
Потом все трое запрыгивали в трубу и ползли вперед, к победе. Но на пути были еще и развернутые рукава, которые нужно было намотать на вытянутые руки.
А вы помните, что пожарные-спортсмены дышат только через газовый баллон?
Передохнуть можно было лишь держа свернутый рукав в вытянутых руках 30 секунд. Локти тряслись, со лбов стекал пот, но силе воли этих мужчин можно только позавидовать. Они держались, как настоящие воины.
К последнему испытанию сотрудники МЧС прибегали уже изрядно измотанные. Их тяжелое дыхание слышали даже зрители, которые самыми громкими способами поддерживали отважных спасателей.
Под крики и визги они поднимали увесистый пожарный рукав в люльке подъемника. Участники соревнований подпрыгивали вверх и висли на веревке, чтобы рукав взлетал, как можно быстрее.
Уставшие и вымотанные, спасатели падали прямо на асфальт, снимали обмундирование и пытались надышатся воздухом с улицы, а не из баллона.
Мужчины рассказали, что самым сложным, по их мнению, было «все». Они признались, что без кислородных аппаратов прохождение полосы было бы в разы проще. Но при других условиях у мужчин не разгорелся бы такой азарт.
«Это было жестко! На пожаре работать попроще бывает. А тут все-все соки за несколько минут из нас выжали. Но впечатления — огонь!», еще не переведя дыхание, говорил один из участников команды, которая прошла все испытания без единой ошибки.
«Эти испытания могут пройти только самые сильные мужчины, причем сила здесь нужна, как физическая, так и моральная!», чествовал участников состязаний Виктор Кокляев.
Он также подчеркнул, что в России такие соревнования проводятся впервые, а позже главе МЧС России Александру Куренкову будет направлено предложение о внесении «Кубка огня» в ежегодный перечень соревнований для сотрудников МЧС.
Но своим мощным басом смелых спасателей поддерживал не только Кокляев, Семен, кот-пожарный, уверенным мяуканьем болел за каждую команду и с любопытством наблюдал за всеми участниками. Сегодня он был символом не только своего отряда, но и всех пожарных-спасателей Тюменской области.
«Я всегда рад, когда мои друзья-пожарные применяют свои навыки в состязаниях. Я всегда желаю им сухих рукавов и спокойных смен. Но они правильно делают, что поддерживают себя в форме. Мяу!»рассказал «Нашему городу» кот Семен (с кошачьего на человеческий перевела его хозяйка).