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В Тюменской области определили организации с самой высокой социальной эффективностью

18 октября 12:50
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
В Тюменской области завершился региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» - 2022. Конкурс, как и в прошлом году, проводился по 15 номинациям, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Заявки на региональный этап подали 13 предприятий и организаций Тюменской области. У организаций было право на участие в нескольких номинациях, поэтому было подано 22 заявки по 10 номинациям.

Самыми многочисленными номинациями стали «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» и «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

Девять предприятий, занявших 1 место в региональном этапе, номинированы на участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в дистанционном формате в период с 25 октября по 23 декабря текущего года.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Лучшие работодатели представляют проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранения здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации.

Список победителей:

  1. В номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы» - НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа .

  2. В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» - филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети .

  3. В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» - АНО ДПО «Академия Управления».

  4. В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» - филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети .

  5. В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» - НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа .

  6. В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» - МАДОУ детский сад № 36 города Тюмени.

  7. В номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» - АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания».

  8. В номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы» - ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».

  9. В номинации «Малая организация высокой социальной эффективности» - АНО ДПО «Академия Управления».

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