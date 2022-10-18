В Тюменской области определили организации с самой высокой социальной эффективностью

Заявки на региональный этап подали 13 предприятий и организаций Тюменской области. У организаций было право на участие в нескольких номинациях, поэтому было подано 22 заявки по 10 номинациям.
Самыми многочисленными номинациями стали «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» и «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».
Девять предприятий, занявших 1 место в региональном этапе, номинированы на участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в дистанционном формате в период с 25 октября по 23 декабря текущего года.
Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года. Лучшие работодатели представляют проекты, которые добиваются высокой эффективности в решении социальных задач: развитие корпоративной культуры и сохранения здоровья, дополнительные социальные гарантии и компенсации.
Список победителей:
В номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы» - НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа .
В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» - филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети .
В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» - АНО ДПО «Академия Управления».
В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» - филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети .
В номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» - НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» Тюменского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа .
В номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» - МАДОУ детский сад № 36 города Тюмени.
В номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» - АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания».
В номинации «За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы» - ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет».
В номинации «Малая организация высокой социальной эффективности» - АНО ДПО «Академия Управления».