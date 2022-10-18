В Тюмени вынесен приговор пятерым бывшим высокопоставленным сотрудникам полиции

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде 4, 3, 2,5, и 2,5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пятому — штраф в размере 300 тысяч рублей в доход Российской Федерации, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 2 млн 300 тысяч рублей.