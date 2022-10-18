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В Тюмени вынесен приговор пятерым бывшим высокопоставленным сотрудникам полиции

18 октября 07:23
Фото: 1Mi
В Тюмени осудили за мошенничество пятерых высокопоставленных экс-сотрудников полиции. По данным пресс-службы регионального управления СКР, силовики из Управления экономической безопасности УМВД Тюменской области действовали по предварительному сговору.
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Полиция

Схема была разработана в 2018 году.

«Под предлогом профилактики полицейские проводили проверку в торговых точках города Тюмени, где незаконно изымали алкогольную и табачную продукцию»,сообщают представители СКР по Тюменской области.

При этом полицейские существенно занижали количество изъятой продукции.

Один из злоумышленников завладел автомобилем Mercedes, который принадлежал его знакомому в Тюмени. Машину удалось переоформить на родственницу подсудимого.

В прокуратуре Тюменской области отмечают, что ущерб от действий злоумышленников составит 700 тысяч рублей (алкоголь и табак). Автомобиль Mercedes стоил уже 1,9 млн.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде 4, 3, 2,5, и 2,5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пятому — штраф в размере 300 тысяч рублей в доход Российской Федерации, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 2 млн 300 тысяч рублей.

В октябре «Наш город» сообщал, что тюменец получил условный срок за драку с участковым.

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