В Тюмени вынесен приговор пятерым бывшим высокопоставленным сотрудникам полиции

Схема была разработана в 2018 году.
«Под предлогом профилактики полицейские проводили проверку в торговых точках города Тюмени, где незаконно изымали алкогольную и табачную продукцию»,сообщают представители СКР по Тюменской области.
При этом полицейские существенно занижали количество изъятой продукции.
Один из злоумышленников завладел автомобилем Mercedes, который принадлежал его знакомому в Тюмени. Машину удалось переоформить на родственницу подсудимого.
В прокуратуре Тюменской области отмечают, что ущерб от действий злоумышленников составит 700 тысяч рублей (алкоголь и табак). Автомобиль Mercedes стоил уже 1,9 млн.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в виде 4, 3, 2,5, и 2,5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Пятому — штраф в размере 300 тысяч рублей в доход Российской Федерации, а также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 2 млн 300 тысяч рублей.