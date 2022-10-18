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В Тюмени прошла медицинская конференция «Политравма 72» с приглашенными экспертами

18 октября 11:53
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
В минувшую субботу на базе Тюменской областной клинической больницы №2 состоялась научно-практическая конференция «Политравма 72». Мероприятие прошло в очном формате – на нем присутствовало около 100 человек., сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

В конференции приняли участие специалисты в области травматологии и ортопедии, хирургии, анестезиологии и реаниматологии, а также нейрохирургии из Москвы и Новосибирска.

Политравма – это совокупность двух и более повреждений, одно из которых, либо их сочетание, несет непосредственную угрозу для жизни пострадавшего и является непосредственной причиной развития травматической болезни.

Спикеры выступили с докладами о современных концепциях лечения, догоспитальной помощи и противошоковой палате, а также повреждении таза и переломах бедренной кости у пациентов с политравмой.

«В настоящий момент становится все больше актуальным необходимость оказания качественной медицинской помощи пациентам. Ежедневно около 5-10 пациентов госпитализируются в ОКБ №2 с различными видами политравм, что требует подключения мультидисциплинарной бригады для их лечения. Наши специалисты имеют огромный опыт и постоянно повышают свое мастерство, в том числе благодаря таким встречам, как конференция «Политравма 72», – пояснил и.о. главврача Иван Швецов.

В период конференции отводилось время на дискуссии, где выступающие представляли клинические случаи и совместно с коллегами-слушателями бурно и с энтузиазмом их обсуждали. Данный вид интерактива между врачами разных специальностей позволил выявить основные сложности в оказании помощи пострадавшим, обменяться опытом и рассмотреть тактики лечения пациентов на примерах.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции, а медработники регулярно повышают свои компетенции.

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