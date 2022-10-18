В Тюмени прошла медицинская конференция «Политравма 72» с приглашенными экспертами

В период конференции отводилось время на дискуссии, где выступающие представляли клинические случаи и совместно с коллегами-слушателями бурно и с энтузиазмом их обсуждали. Данный вид интерактива между врачами разных специальностей позволил выявить основные сложности в оказании помощи пострадавшим, обменяться опытом и рассмотреть тактики лечения пациентов на примерах.