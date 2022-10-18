В Тюмени наградили победителей конкурса «Моя ИТ-идея»

Ребята предложили множество идей, среди которых 4 принесли победу своим создателям. Особенность конкурса в том, что в нем участвуют только дети от 6 до 11 лет, поэтому их безграничная фантазия предлагает множество необычных и гениальных идей, которые можно использовать для благоустройства территорий.