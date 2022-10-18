В Тюмени наградили победителей конкурса «Моя ИТ-идея»

Участники должны были предоставить идею или рабочий прототип программы, приложения или устройства, которые могут быть реализованы в Цифропарке. Цифропарк создан для наполнения уникальными, многофункциональными и умными устройствами для создания комфортного и технологичного общественного пространства.
Ребята предложили множество идей, среди которых 4 принесли победу своим создателям. Особенность конкурса в том, что в нем участвуют только дети от 6 до 11 лет, поэтому их безграничная фантазия предлагает множество необычных и гениальных идей, которые можно использовать для благоустройства территорий.
Первое место занял Ильиных Артем Александрович, предложивший идею значка «ПОДПРИСМОТРОМТЮМЕНЬ». Также эксперты отметили идеи еще трех участников: бесконтактное устройство для обработки рук от Кудряшова Михаила Александровича, автоматическое мусорное ведро от Кудряшова Макара Александровича, приложение «CityKids» от Коневич Варвары Ивановны. Напоминаем, что работы, победившие в конкурсе, включаются в пул заданий Чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок Губернатора Тюменской области.
Юных победителей поздравили на большой сцене: каждый получил памятные подарки и диплом из рук директора департамента информатизации Станислава Логинова. Отметим, что подобные конкурсы проводятся в Тюмени для поддержки талантливых ребят, которые интересуются ИТ-технологиями, в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Также на большой сцене Инфотех Junior поздравили 21 участника базы талантливых детей и молодежи Тюменской области, и 18 педагогов за значительный вклад в развитие ИТ-образования и развития детского ИТ-творчества.
Партнерами Инфотех Junior в этом году стали ПАО «Ростелеком», группа компаний «Растам», ООО «Астерит», ООО «полное ПРАВО» и АНО ДПО «Академия ТОП».