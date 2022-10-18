В Тюмени на Мосту Влюбленных спасатели уговорили мужчину не совершать роковой шаг

Мы связались с пресс-службой Тюменской областной службы экстренного реагирования.
«Специалисты ТОСЭР выезжали на место. Сигнал поступал через систему 112. Сейчас они возвращаются на базу. Мужчина стоял за ограждением. На месте вызова спасатели уговорили мужчину перелезть через ограждение и подстраховали»,прокомментировал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин.
Также в ведомстве сообщили, что позже мужчину передали соответствующим специалистам.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на перегоне Войновка — Тюмень несовершеннолетний молодой человек 17 лет уронил телефон. По словам юноши, он полез за ним и упал с моста. Он был переведен в профильное отделение, где получает медицинскую помощь.