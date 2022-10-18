В Тюмени на Мосту Влюбленных спасатели уговорили мужчину не совершать роковой шаг

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на перегоне Войновка — Тюмень несовершеннолетний молодой человек 17 лет уронил телефон. По словам юноши, он полез за ним и упал с моста. Он был переведен в профильное отделение, где получает медицинскую помощь.