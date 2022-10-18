В Тобольске в массовом ДТП пострадали двое школьников

По предварительным данным, водитель Renault Fluence выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Из-за на нарушения правил дорожного движения, он врезался в два автомобиля Renault Duster и Kia Spectra, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.