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В Тобольске в массовом ДТП пострадали двое школьников

18 октября 08:25
Фото: 1Mi
Двое детей пострадали в массовой аварии, произошедшей в Тобольске в понедельник вечером. На улице Семена Ремезова, 124, столкнулись три автомобиля: Renault Fluence, Renault Duster и Kia Spectra.
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Дети

По предварительным данным, водитель Renault Fluence выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Из-за на нарушения правил дорожного движения, он врезался в два автомобиля Renault Duster и Kia Spectra, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

В результате аварии, ушибы получили двое юных пассажиров Kia Spectra — 7-летний мальчик и 10-летняя девочка. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне вечером на улице Пермякова произошла авария с участием двух городских автобусов. В ДТП никто не пострадал.

#Новости#Авария#ДТП#ГИБДД#Дети#Нарушения ПДД#Жертвы ДТП#Тобольск#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Общество
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