В маршрут тюменского автобуса № 28 включат сразу 6 остановок

«Движение автобусов на маршруте регулярных перевозок № 28 „ул. Дамбовская — ул. Восточная“ будет организовано по улицам Павла Шарова, Монтажников, Валентины Трофимовой, Александра Митинского, Павла Шарова, Восточной»,сообщает «Тюменьгортранс».
Из схемы движения исключат остановки «ТРЦ «Остров», «мкр. Ямальский», «ул. Николая Никитина», «ул. Павла Шарова». В новый маршрут включат остановочные пункты «ул. Звездная», «Парк Древо жизни», «ул. В. Трофимовой», «Школа № 56», «Стоматологическая поликлиника № 3», «ул. Александра Митинского».
Стоит отметить, что с 22 октября изменится схема движения автобуса № 36. В расписание включат остановку «Проезд Фруктовый».