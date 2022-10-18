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В маршрут тюменского автобуса № 28 включат сразу 6 остановок

18 октября 12:52
Фото: 1Mi
В Тюмени с 22 октября автобус № 28 начнет курсировать по новому маршруту, сообщает «Тюменьгортранс». В схему движения транспортного средства войдут сразу 6 остановок. Данные изменения связаны со строительства дороги в Ново-Патрушево.

«Движение автобусов на маршруте регулярных перевозок № 28 „ул. Дамбовская — ул. Восточная“ будет организовано по улицам Павла Шарова, Монтажников, Валентины Трофимовой, Александра Митинского, Павла Шарова, Восточной»,сообщает «Тюменьгортранс».

Из схемы движения исключат остановки «ТРЦ «Остров», «мкр. Ямальский», «ул. Николая Никитина», «ул. Павла Шарова». В новый маршрут включат остановочные пункты «ул. Звездная», «Парк Древо жизни», «ул. В. Трофимовой», «Школа № 56», «Стоматологическая поликлиника № 3», «ул. Александра Митинского».

Стоит отметить, что с 22 октября изменится схема движения автобуса № 36. В расписание включат остановку «Проезд Фруктовый».

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