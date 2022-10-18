В маршрут тюменского автобуса № 28 включат сразу 6 остановок

В Тюмени с 22 октября автобус № 28 начнет курсировать по новому маршруту, сообщает «Тюменьгортранс». В схему движения транспортного средства войдут сразу 6 остановок. Данные изменения связаны со строительства дороги в Ново-Патрушево.

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