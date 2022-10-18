В браке и с высшим образованием: кто чаще берет потребительский кредит в Сбербанке

В большинстве случаев (77,6%) потребительские кредиты оформляют люди, состоящие в браке. Как правило, у них есть высшее или среднее специальное образование, 82% из них ранее уже оформляли потребительский кредит и успешно его выплатили.
В целом за 9 месяцев 2022 года жители Тюменской области оформили почти 106 тысяч потребительских кредитов на 18 млрд рублей. При этом выдачи кредитов в третьем квартале в два раза превышают показатели второго квартала.
«Август и сентябрь стали рекордными в 2022 году по росту кредитования, и мы видим, что спрос на розничные кредиты остается высоким. Всего с начала этого года Уральский банк Сбербанка выдал на территории своей деятельности уже более 1 миллиона потребительских кредитов»,Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.
«Средний размер потребительского кредита в 2022 году остается на уровне прошлого года и составляет 165 тысяч рублей. Жители региона оформляют кредиты как в офисах банка, так и с помощью мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Благодаря второму способу заемные средства можно получить независимо от места жительства клиента или расположения филиала банка. Деньги по онлайн-заявке приходят на дебетовую карту. Ими можно распоряжаться на своё усмотрение — тратить с карты или снимать наличные»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.