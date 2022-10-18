В браке и с высшим образованием: кто чаще берет потребительский кредит в Сбербанке

«Средний размер потребительского кредита в 2022 году остается на уровне прошлого года и составляет 165 тысяч рублей. Жители региона оформляют кредиты как в офисах банка, так и с помощью мобильного приложения Сбербанк Онлайн. Благодаря второму способу заемные средства можно получить независимо от места жительства клиента или расположения филиала банка. Деньги по онлайн-заявке приходят на дебетовую карту. Ими можно распоряжаться на своё усмотрение — тратить с карты или снимать наличные»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.