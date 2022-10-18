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Тюменскому следователю, сбившему насмерть двух человек, продлили арест

18 октября 07:05
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
Тюменского силовика, по вине которого скончались двое дорожных рабочих, оставили в СИЗО до 3 февраля 2023 года. Такое решение вынес Ленинский районный суд по итогам заседания. Следующее рассмотрение дела состоится 10 ноября 2022 года.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла в ноябре прошлого года на автодороге по улице Федюнинского. По данным следствия, 34-летний следователь Павел Шадрин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть двух рабочих, которые занимались очисткой от снега отбойников.

Алкотестер показал 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Силовика заключили под стражу. Первое судебное заседание состоялось в конце мая этого года.

Ранее «Наш Город» писал, что минувшие выходные нетрезвая водительница в Тюмени сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

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