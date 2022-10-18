Тюменскому следователю, сбившему насмерть двух человек, продлили арест

Трагедия произошла в ноябре прошлого года на автодороге по улице Федюнинского. По данным следствия, 34-летний следователь Павел Шадрин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть двух рабочих, которые занимались очисткой от снега отбойников.