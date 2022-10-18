Тюменскому следователю, сбившему насмерть двух человек, продлили арест

Трагедия произошла в ноябре прошлого года на автодороге по улице Федюнинского. По данным следствия, 34-летний следователь Павел Шадрин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть двух рабочих, которые занимались очисткой от снега отбойников.
Алкотестер показал 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Силовика заключили под стражу. Первое судебное заседание состоялось в конце мая этого года.
Ранее «Наш Город» писал, что минувшие выходные нетрезвая водительница в Тюмени сбила пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.