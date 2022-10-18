Тюменского офицера наградили Орденом Мужества

Офицер родился в Ялуторовске. В 18 лет он поступил в Новосибирское Высшее Военное Командное училище. В этом году отправился на Украину. В ходе выполнения боевого задания получил контузию. Однако пройдя лечение, вновь отправился на Донбасс.
Ранее «Наш Город» писал, что в России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. На сегодняшний день ряды российской армии пополнили более двухсот тысяч человек. Неделю назад из Тюменской области первая группа мобилизованных отправилась на отработку боевых навыков в Южный военный округ.