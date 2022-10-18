Тюменского офицера наградили Орденом Мужества

Офицер родился в Ялуторовске. В 18 лет он поступил в Новосибирское Высшее Военное Командное училище. В этом году отправился на Украину. В ходе выполнения боевого задания получил контузию. Однако пройдя лечение, вновь отправился на Донбасс.