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Тюменская область выполняет план финансирования национальных проектов

18 октября 11:03
Фото: сайт правительства Тюменской области
Тюменская область выполняет план финансирования национальных проектов. Об этом сообщил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов на совещании по реализации национальных проектов, которое провел губернатор Александр Моор.

Финансирование реализации национальных проектов в Тюменской области превысило 74 процента от плана на 2022 год, по данным на 30 сентября. 

«Общий объем финансирования национальных проектов в Тюменской области из федерального и регионального бюджетов в 2022 году должен составить более 18,6 миллиарда рублей. Уже профинансированы затраты на общую сумму свыше 13,8 миллиарда рублей», – рассказал директор департамента.

На сто процентов профинансированы 13 региональных проектов в рамках нацпроектов, в том числе такие, как «Безопасность дорожного движения», «Содействие занятости», «Информационная безопасность», «Спорт – норма жизни», «Культурная среда».

Региональные проекты по модернизации первичного звена здравоохранения, ликвидации непригодного жилья и повышению безопасности дорожного движения профинансированы более чем на 90 процентов.

Александр Моор поставил задачу обеспечить стопроцентное выполнение плана финансирования национальных проектов в 2022 году.

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