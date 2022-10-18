Тюменская область выполняет план финансирования национальных проектов

Финансирование реализации национальных проектов в Тюменской области превысило 74 процента от плана на 2022 год, по данным на 30 сентября.
«Общий объем финансирования национальных проектов в Тюменской области из федерального и регионального бюджетов в 2022 году должен составить более 18,6 миллиарда рублей. Уже профинансированы затраты на общую сумму свыше 13,8 миллиарда рублей», – рассказал директор департамента.
На сто процентов профинансированы 13 региональных проектов в рамках нацпроектов, в том числе такие, как «Безопасность дорожного движения», «Содействие занятости», «Информационная безопасность», «Спорт – норма жизни», «Культурная среда».
Региональные проекты по модернизации первичного звена здравоохранения, ликвидации непригодного жилья и повышению безопасности дорожного движения профинансированы более чем на 90 процентов.
Александр Моор поставил задачу обеспечить стопроцентное выполнение плана финансирования национальных проектов в 2022 году.