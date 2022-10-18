Тюменская область выполняет план финансирования национальных проектов

«Общий объем финансирования национальных проектов в Тюменской области из федерального и регионального бюджетов в 2022 году должен составить более 18,6 миллиарда рублей. Уже профинансированы затраты на общую сумму свыше 13,8 миллиарда рублей», – рассказал директор департамента.