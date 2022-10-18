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Стартовал приём заявок на второй конкурс в сфере PR “Лучник Future”

18 октября 13:33
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Второй конкурс для студентов в области связей с общественностью “Лучник Future” стартовал 17 октября. Он продлится до февраля 2023 года. Участие в нём бесплатное.

Заявки на участие в “Лучнике Future” могут подать студенты-маркетологи, а также изучающие рекламу и PR, а также менеджмент. Они будут рассматривать реальные кейсы, которые предложат бизнес-партнёры конкурса. Они же войдут в жюри и будут выбирать лучшие работы, пишет newsnn.ru.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 400 студентов из 34 вузов. Они рассматривали 7 бизнес-кейсов и предложили 86 решений по ним.

Исполнительный директор “Лучник Future” Юлия Мохова считает конкурс отличным способом определения потенциала молодых специалистов в области связей с общественностью. Кроме этого, они могут общаться с профессионалами и смотреть на эту профессию не через учебники, а изнутри. Не менее полезен конкурс и для бизнеса. Руководители компаний могут найти свежие идеи, а также подобрать будущих сотрудников.

Представители “3,14 Ар” – команды московской ВШЭ, победившей в двух номинациях “Лучник Future”-2021, рассказали о том, чем интересен конкурс студентам. Молодые люди могут оценить многие аспекты выбранной профессии и понять, насколько она им интересна. Не все, кто учится на специалиста по связям с общественностью, уже сделали стопроцентный выбор, и мероприятие может подтолкнуть весы в ту или иную сторону.

Учредителем “Лучник Future” выступает дирекция национальной премии в области развития общественных связей “Серебряный Лучник”, оператором является коммуникационная группа JM Communications. Официальный инфопартнер мероприятия – 1MI.

Подробности о конкурсе можно найти на официальном сайте.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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