Стартовал приём заявок на второй конкурс в сфере PR “Лучник Future”

Представители “3,14 Ар” – команды московской ВШЭ, победившей в двух номинациях “Лучник Future”-2021, рассказали о том, чем интересен конкурс студентам. Молодые люди могут оценить многие аспекты выбранной профессии и понять, насколько она им интересна. Не все, кто учится на специалиста по связям с общественностью, уже сделали стопроцентный выбор, и мероприятие может подтолкнуть весы в ту или иную сторону.