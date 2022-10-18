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Сегменту малого и среднего бизнеса гарантии и поручительства помогли на 500 млрд руб

18 октября 09:39
Фото: pxhere.com
За три квартала 2022 года представители малого и среднего бизнеса получили около 500 млрд рублей в качестве поддержки. Это рекордный показатель, который примерно в полтора раза больше, чем за этот же период прошлого года.

Одним из самых эффективных методов господдержки предпринимателей стало так называемое “зонтичное” поручительство от Корпорации МСП.

В рамках данного механизма Корпорация МСП берёт на себя половину рисков перед банками, чтобы те могли выдавать предпринимателям кредиты, которые ранее не одобрили бы. Корпорация не только компенсирует риски, но и следит за структурой портфелей банков. Для бизнеса помощь корпорации бесплатна. В этом году по такой схеме было выделено примерно 177 млрд рублей для более чем 25 000 заёмщиков, пишет газета “Известия”.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что на микро- и малые предприятия пришлось более 98% кредитов. Половина из этих кредитов направлена в реальный сектор экономики. По сравнению с 2020 годом корпорация нарастила объём помощи предпринимателям в 11 раз. Показатели 2022 года являются рекордными.

Отмечается, что Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ и Корпорация МСП запустили программу выдачи кредитов для предпринимателей под минимальный процент. Корпорация является оператором данной программы.

Если речь идёт о микро- и малых компаниях, которые работают в отельной или логистической сфере, а также о производственных предприятиях, то они могут получать кредиты на 10 лет, причём в первые 5 лет будут платить всего 4% годовых. Для средних предприятий ставка ещё ниже – 2,5%. Программа работает в Удмуртии, Москве, Подмосковье, Нижегородской и других областях.

В МСП заявили и о пристальном внимании к отечественной высокотехнологичной сфере, особенно к предприятиям, занимающимся импортозамещением. Не секрет, что зарплата специалистов на таких предприятиях является одной из основных статей расходов. Соответственно, нужны дешевые кредиты и инвестиции.

Оператором государственной программы “Взлет — от стартапа до IPO” является МСП Банк – “дочка” Корпорации МСП. Данная программа помогает бизнесу привлекать средства всего под 3% годовых. Уже одобрено более 70 заявок почти на 13 млрд рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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