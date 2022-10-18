Сегменту малого и среднего бизнеса гарантии и поручительства помогли на 500 млрд руб

В рамках данного механизма Корпорация МСП берёт на себя половину рисков перед банками, чтобы те могли выдавать предпринимателям кредиты, которые ранее не одобрили бы. Корпорация не только компенсирует риски, но и следит за структурой портфелей банков. Для бизнеса помощь корпорации бесплатна. В этом году по такой схеме было выделено примерно 177 млрд рублей для более чем 25 000 заёмщиков, пишет газета “Известия”.