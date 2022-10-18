Правительство повышает тарифы ЖКХ: каждая семья заплатит на 324 рубля больше

С 1 декабря 2022 года ежемесячный платеж по коммунальным услугам для российской семьи из трех человек увеличится на 324 рубля. С 1 июля 2024 года повысится на 248 рублей в месяц, с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц. Власти предупреждают, что предельный уровень индексации тарифов не превысит 9% по стране.

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