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Правительство повышает тарифы ЖКХ: каждая семья заплатит на 324 рубля больше

18 октября 04:56
Фото: 1Mi
С 1 декабря 2022 года ежемесячный платеж по коммунальным услугам для российской семьи из трех человек увеличится на 324 рубля. С 1 июля 2024 года повысится на 248 рублей в месяц, с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц. Власти предупреждают, что предельный уровень индексации тарифов не превысит 9% по стране.

Индексация тарифов ЖКХ в 2022 году

Правительство Российской Федерации планирует досрочно провести индексацию коммунальных тарифов 1 декабря этого года года вместо 1 июля следующего года. Об этом было сказано в сообщении Министерства экономического развития Российской Федерации.

Чтобы выяснить, действительно ли тарифы на коммунальные услуги вырастут в декабре этого года, «Наш город» связался с пресс-службой департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области.

В ведомстве нам сообщили, что согласно положению, утвержденному постановлением Правительства Тюменской области от 30 мая 2005 года № 59-п, полномочия Департамента ограничены установлением тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами и нормативов потребления коммунальных услуг, а также осуществлением регионального государственного контроля в области тарифов.

«Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренном на заседании Правительства РФ 22 сентября 2022 года индексация тарифов в вышеперечисленных сферах была перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года», прокомментировал директор областного департамента тарифной и ценовой политики Евгений Карташков.

Также в ведомстве подчеркнули, что тарифное регулирование в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами будет осуществляться согласно соответствующим Федеральным законам и иными подзаконными актами.

Уточняется, что указанными нормативно-правовыми актами предусмотрено установление тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами с календарной разбивкой по полугодиям.

«При условии непревышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря», сообщили в областном ведомстве.

В настоящее время в законодательство в части изменения сроков изменения тарифов не были внесены.

Фото: 1Mi

В связи с чем перенесли срок индексации тарифов на коммунальные услуги в России?

На официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации написано, что из-за данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет.

Власти отмечают, что следующая индексация произойдет лишь 1 июля 2024 года.

«Перенос сроков обусловлен необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», указывается на сайте Министерства экономического развития РФ.

Кроме того, сообщается, что изменение стоимости коснется холодной, горячей воды, электроэнергии, тепла, газа и твердых коммунальных отходов.

Что касается предельного уровня индексации тарифов, то он не превысит 9% по стране. Следовательно, ежемесячный платеж для семьи россиян из трех человек увеличится на 324 рубля. С 1 июля 2024 года повысится на 248 рублей в месяц, с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц.

Напомним, еще на пресс-конференции в честь 78-й годовщины образования Тюменской области глава области Александр Моор ответил на вопросы о тарифах ЖКХ. По словам губернатора, увеличение цен связано с программой модернизации сетей. Моор напомнил о том, что для населения установлены льготные тарифы, которые ниже, чем экономически-обоснованные.

Губернатор области добавил, что решение о росте тарифов разрешено законодательством, обосновано реализацией производственных программ. Однако, если программа все же не будет реализована, то тарифы не снизят.

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