Откуда в городе смог: тюменцы требуют от властей найти источник запаха гари

«Уважаемый Руслан Николаевич Кухарук, может Вы уже начнете действовать? В Восточном просто дышать невозможно. Ужасный запах горелой химии, окна не открыть, с улицы заходишь — кашель, болит голова. Сколько можно травить народ?» возмущаются в социальных сетях горожане.
Тюменцы уверены, что неприятный запах исходит не от горящих в соседней Свердловской области торфяников, а от какого-то производства.
«Запах пластика. Надо проверять предприятия. Самое интересное, что запах появляется всегда в одно и тоже время — часов в 10 — 11 вечера. Пора бы сознаться, кто и что сжигает, а не делать из людей дураков», отмечают горожане.
По данным сервиса IQAir, показатели качества атмосферного воздуха в Тюмени находятся в норме. Концентрация вредных веществ не превышена. Согласно карте пожаров, причиной неприятного запаха дыма в областной столице являются горящие в под Тугулымом торфяники. Гарь приносит юго-западный ветер.
В Тюменской области ситуация с пожарами стабилизировалась. За минувшие сутки на территории региона произошел один лесной пожар площадью 0,2 гектар. В настоящее время он ликвидирован.
По погодным условиям на территории области установлен третий класс пожарной опасности. По прогнозам метеорологов, во вторник и среду в Тюмени ожидается пасмурная погода, кратковременные дожди и температура воздуха + 4 + 8.