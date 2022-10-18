Начинающие водители столкнулись лоб в лоб на Тобольском тракте в Тюмени

«Наш город» связался с пресс-службой ГИБДД по Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что «Toyota Camry» и «Ваз 2107» столкнулись на перекрестке Тобольского тракта и улицы Ушакова.
«18-летний водитель Тойоты со стажем за рулем 5 месяцев, поворачивая, не пропустил „Ваз 2107“, под управлением 18-летнего водителя со стажем 1 месяц. Пострадали водитель и 18-летний пассажир ВАЗ», прокомментировал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.
Ранее «Наш город» писал о том, что на улице Пермякова столкнулись два автобуса. Об этом сообщили очевидцы происшествия в сообществе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста отметил, что в одном из автобусов разбилось стекло.