Начинающие водители столкнулись лоб в лоб на Тобольском тракте в Тюмени

Ранее «Наш город» писал о том, что на улице Пермякова столкнулись два автобуса. Об этом сообщили очевидцы происшествия в сообществе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста отметил, что в одном из автобусов разбилось стекло.