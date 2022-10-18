На модернизацию здравоохранения в Тюменской области направят более 1 млрд рублей

Наталья Логинова, директор департамента здравоохранения Тюменской области, сообщила, что уже в этом году на семи объектах будет проведен капитальный ремонт.
К 2023 году еще пять объектов приведены в надлежащий вид, работа над ними начнется в ближайшее время.
В двух фельдшерско-акушерских пунктах семи амбулаториях заменят некоторые помещения, которые уже пришли в негодность.
Когда эти работы будут выполнены, финансы будут уходить на усиление профилактической направленности медпомощи при проведении диспансеризации и комплексных профессиональных осмотров.
Только в 2022-м году финансирование проекта, в рамках которого пройдет модернизация, составляет более 2 миллиарда рублей.
Хотя некоторым медклиникам в городе и области финансирование не так уж необходимо. Они сами зарабатывают неплохие деньги на обмане людей. Так, одна контора в аэропорту «Рощино» говорила прилетевшим, что они должны в обязательном порядке сдать ПЦР-тест. Разумеется, услуга была платной.