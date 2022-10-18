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На модернизацию здравоохранения в Тюменской области направят более 1 млрд рублей

18 октября 04:03
Фото: 1Mi
На заседании правительства Тюменской области был поднят вопрос капитальных изменений в сфере здравоохранения. По большей части они касались капитального ремонта и замены помещений в поликлиниках и больницах.
Сюжет
Тюмень

Наталья Логинова, директор департамента здравоохранения Тюменской области, сообщила, что уже в этом году на семи объектах будет проведен капитальный ремонт.

К 2023 году еще пять объектов приведены в надлежащий вид, работа над ними начнется в ближайшее время.

В двух фельдшерско-акушерских пунктах семи амбулаториях заменят некоторые помещения, которые уже пришли в негодность.

Когда эти работы будут выполнены, финансы будут уходить на усиление профилактической направленности медпомощи при проведении диспансеризации и комплексных профессиональных осмотров.

Только в 2022-м году финансирование проекта, в рамках которого пройдет модернизация, составляет более 2 миллиарда рублей.

Хотя некоторым медклиникам в городе и области финансирование не так уж необходимо. Они сами зарабатывают неплохие деньги на обмане людей. Так, одна контора в аэропорту «Рощино» говорила прилетевшим, что они должны в обязательном порядке сдать ПЦР-тест. Разумеется, услуга была платной.

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