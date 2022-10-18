На модернизацию здравоохранения в Тюменской области направят более 1 млрд рублей

Хотя некоторым медклиникам в городе и области финансирование не так уж необходимо. Они сами зарабатывают неплохие деньги на обмане людей. Так, одна контора в аэропорту «Рощино» говорила прилетевшим, что они должны в обязательном порядке сдать ПЦР-тест. Разумеется, услуга была платной.