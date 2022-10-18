Кому в Тюмени предлагают самые высокие заплаты

Техник-керамист должен иметь опыт работы от трех лет, опыт написания керамики от пяти лет, соответствующие сертификаты и дипломы. Будущий работник должен также уметь работать с имплантатами по технологии all on 4; all on 6. Размер заработной платы до 150 тысяч рублей в месяц.
Управляющему проектными продажами работодатель готов платить также до 150 рублей в месяц. В вакансии указано, что будущий сотрудник должна иметь опыт работы в отрасли Нефтегаз. В частности, с такими компаниями, как НОВАТЭК, «Роснефть», «Газпром», «Сибур». Стаж работы не должен быть меньше двух лет.
На третьем месте — начальник испытательной лаборатории с зарплатой от 100 тысяч. Работодатель ищет кандидата с высшим образованием по специальностям «Промышленное и гражданское строительство», «Автомобильные дороги и аэродромы», «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». Обязателен опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет и знание законодательства, регламентирующего производственно-хозяйственную деятельность предприятия и требования документации системы менеджмента и качества.
Замыкают топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий дизайнер штор с заработной платой 100 тысяч рублей и главный бухгалтер, которому готовы платить от 80 до 100 тысяч рублей.
Дизайнер штор должен иметь опыт работы не менее одного года, уметь работать с графическими редакторами, обладать знаниями коллекции тканей, технологий пошива.
На должность главного бухгалтеры ищут человека с опытом работы от десяти лет, умеющего работать в программах 1С версии и 8.3, Зарплата и Кадры, MS Offiсe, Ехсel, Интернет, электронная отчетность.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла шестнадцатое место в России по уровню зарплат топ-менеджеров и руководящего персонала. Средний уровень дохода руководителей составил порядка 82,5 тысяч рублей.