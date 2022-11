Кому в Тюмени предлагают самые высокие заплаты

Техник-керамист должен иметь опыт работы от трех лет, опыт написания керамики от пяти лет, соответствующие сертификаты и дипломы. Будущий работник должен также уметь работать с имплантатами по технологии all on 4; all on 6. Размер заработной платы до 150 тысяч рублей в месяц.