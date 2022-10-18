Кому в Тюмени предлагают самые высокие заплаты

На третьем месте — начальник испытательной лаборатории с зарплатой от 100 тысяч. Работодатель ищет кандидата с высшим образованием по специальностям «Промышленное и гражданское строительство», «Автомобильные дороги и аэродромы», «Производство строительных материалов, изделий и конструкций». Обязателен опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет и знание законодательства, регламентирующего производственно-хозяйственную деятельность предприятия и требования документации системы менеджмента и качества.