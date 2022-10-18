Киберспортивные соревнования прошли в Тюмени

В соревнованиях по игре Dota2 и Clash Royale победителем стала: МАОУ СОШ № 5. В соревновании по Hearthstone первое место заняла МАОУ СОШ № 1. Победителем в дисциплинах «Электронные шахматы» и «Поиск в сети интернет» стала МАОУ Гимназия №1. В итоге победителем спартакиады с суммой в 305 баллов стала МАОУ Гимназия №1. Партнер соревнований, компания «Ростелеком», предоставил подарки для победителей.