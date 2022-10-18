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Киберспортивные соревнования прошли в Тюмени

18 октября 13:23
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В рамках ИТ-недели в Тюмени прошел финальный этап Школьной интеллектуальной киберспортивной лиги Тюменской области «Инфотех CUP». Участники соревновались по дисциплинам Dota 2, Clash Royale, Hearthstone, «Электронные шахматы» и «Поиск в сети интернет», сообщает департамент информатизации региона.

В соревнованиях по игре Dota2 и Clash Royale победителем стала: МАОУ СОШ № 5. В соревновании по Hearthstone первое место заняла МАОУ СОШ № 1. Победителем в дисциплинах «Электронные шахматы» и «Поиск в сети интернет» стала МАОУ Гимназия №1. В итоге победителем спартакиады с суммой в 305 баллов стала МАОУ Гимназия №1. Партнер соревнований, компания «Ростелеком», предоставил подарки для победителей.

Также в течение дня для ребят была доступна зона современного мечевого боя, файтинг-зона (Mortal Kombat, Tekken), зона Just Dance, ярмарка и другие мероприятия.

Мероприятие прошло в преддверии Инфотех Junior, которое провели 17 октября на площадке Тюменского Технопарка.

Партнерами Инфотех Junior выступают: ПАО «Ростелеком», Группа компаний «Растам», ООО «Астерит», ООО «полное ПРАВО» и АНО ДПО «Академия ТОП».

Отметим, среди тюменских юных робототехников немало талантливых ребят, изобретения, которых получили признание и награды на мировых, российских и региональных конкурсах и соревнованиях. Развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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