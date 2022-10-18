Inditex планирует передать бизнес в России партнеру

Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова отмечает, что Inditex вполне может передать российское подразделение своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Она также добавила, что возможные сроки могут продлиться от полугода до года.