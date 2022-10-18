Inditex планирует передать бизнес в России партнеру

Напомним, Inditex объявила о приостановке работы магазинов и онлайн-платформ на территории Российской Федерации. Об этом было заявлено 5 марта. Стоит отметить, что на долю российского рынка приходится около 8,5% мировой прибыли Inditex.
Сейчас Inditex, а именно бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и некоторые другие планируют передать российскую структуру третьей компании, которая зарегистрирована в юрисдикции. Ее власти России не считают «недружественной».
Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова отмечает, что Inditex вполне может передать российское подразделение своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Она также добавила, что возможные сроки могут продлиться от полугода до года.
Руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова говорит о том, что арендодатели не собираются расторгать договоры с компанией, с некоторыми уже ведутся переговоры по изменению коммерческих условий.
«В основном с Inditex расторгают договоры собственники торговых центров, которые уже нашли замену испанскому fashion-ритейлеру», прокомментировала Цветкова «Коммерсантъ».
Эксперт подчеркивает, что дополнительные закрытия можно ожидать, в случае если Inditex не договорится с арендодателями о размере платежей во время простоя магазинов и после возобновления коммерческой деятельности.
Ранее «Наш город» писал о том, что в России постепенно возвращаются к секонд-хенду, киргизкому контрафакту и более дешевым брендам одежды. В 2022 году придется добывать текстильную продукцию немного по-другому.