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Inditex планирует передать бизнес в России партнеру

18 октября 06:33
Фото: 1Mi
Испанская fashion-группа Inditex планирует передать российские активы партнерам из Юго-Восточной Азии. Это необходимо, чтобы возобновить работу в России. На данный момент группа приступила к оптимизации бизнеса в России и закрытию нерентабельных объектов, сообщает «Коммерсантъ».
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Тюмень

Напомним, Inditex объявила о приостановке работы магазинов и онлайн-платформ на территории Российской Федерации. Об этом было заявлено 5 марта. Стоит отметить, что на долю российского рынка приходится около 8,5% мировой прибыли Inditex.

Сейчас Inditex, а именно бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и некоторые другие планируют передать российскую структуру третьей компании, которая зарегистрирована в юрисдикции. Ее власти России не считают «недружественной».

Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова отмечает, что Inditex вполне может передать российское подразделение своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Она также добавила, что возможные сроки могут продлиться от полугода до года.

Руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова говорит о том, что арендодатели не собираются расторгать договоры с компанией, с некоторыми уже ведутся переговоры по изменению коммерческих условий.

«В основном с Inditex расторгают договоры собственники торговых центров, которые уже нашли замену испанскому fashion-ритейлеру», прокомментировала Цветкова «Коммерсантъ».

Эксперт подчеркивает, что дополнительные закрытия можно ожидать, в случае если Inditex не договорится с арендодателями о размере платежей во время простоя магазинов и после возобновления коммерческой деятельности.

Ранее «Наш город» писал о том, что в России постепенно возвращаются к секонд-хенду, киргизкому контрафакту и более дешевым брендам одежды. В 2022 году придется добывать текстильную продукцию немного по-другому.

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