Было опубликовано предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ

Согласно документу, размещенному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, основной период ЕГЭ будет длиться с 26 мая по 20 июня.
26 мая состоится экзамен по географии, литературе и химии. 29 мая пройдет экзамен по русскому языку, 1 июня — базовая и профильная математика. Историю и физику ученики будут писать 5 июня. 8 июня сдающих ждет сдача обществознания.
Биологию, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) будут сдавать 13 июня. Раздел «Говорение» по иностранным языкам ожидает сдающих 16 и 17 июня. Последний экзамен — сдача информатики и ИКТ — пройдет 19 и 20 июня.
Что касается предварительного расписания ОГЭ, то оно также было размещено в соответствующем документе:
Все экзамены начнутся в 10 часов утра по местному времени. Отмечается, что проведение основного периода экзаменационной кампании 2023 года завершится 1 июля.
Ранее «Наш город» писал о нововведениях допуска к ЕГЭ и о том, что думает о них эксперт комиссии Татьяна Обласова.