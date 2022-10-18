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Было опубликовано предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ

18 октября 05:43
Фото: 1Mi
Минпросвещения анонсировало предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. Соответствующий проект совместных приказов ведомства и Рособрнадзора был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, размещенному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, основной период ЕГЭ будет длиться с 26 мая по 20 июня.

26 мая состоится экзамен по географии, литературе и химии. 29 мая пройдет экзамен по русскому языку, 1 июня — базовая и профильная математика. Историю и физику ученики будут писать 5 июня. 8 июня сдающих ждет сдача обществознания.

Биологию, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) будут сдавать 13 июня. Раздел «Говорение» по иностранным языкам ожидает сдающих 16 и 17 июня. Последний экзамен — сдача информатики и ИКТ — пройдет 19 и 20 июня.

Что касается предварительного расписания ОГЭ, то оно также было размещено в соответствующем документе:

  • 24 мая — сдача истории, физики и биологии;
  • 30 мая — сдача обществознания, химии, географии, информатики и ИКТ;
  • 2–3 июня — сдача иностранных языков;
  • 6 июня — сдача русского языка;
  • 9 июня — сдача математики;
  • 14 июня — сдача литературы, физики, географии, информатики и ИКТ;
  • 17 июня — сдача обществознания, химии, биологии.

Все экзамены начнутся в 10 часов утра по местному времени. Отмечается, что проведение основного периода экзаменационной кампании 2023 года завершится 1 июля.

Ранее «Наш город» писал о нововведениях допуска к ЕГЭ и о том, что думает о них эксперт комиссии Татьяна Обласова.

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