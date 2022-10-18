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БСК снова выпускает в Стерлитамаке детский порошок Tobbi Kids

18 октября 10:30
Фото: soda.ru
В башкирском городе Стерлитамаке ООО «Эколь», являющееся дочерним предприятием АО «Башкирская содовая компания» (БСК), обновило линейку Tobbi Kids — гипоаллергенного стирального порошка для детей. Теперь бытовая химия под этой маркой снова выпускается после нескольких лет простоя производства.

Башкирская содовая компания является активным участником программ импортозамещения. Одним из проектов предприятия стало возобновление производства компанией «Эколь» синтетических моющих средств, в частности стиральных порошков. В прошлом году широко известные в Башкортостане и даже за его пределами «Зифа» и «Луч» вновь заполнили магазинные прилавки. А теперь еще одна обновленная линейка детского стирального порошка — Tobbi Kids — стремительно набирает популярность у массового потребителя. Об этом пишет mkset.ru.

Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов сообщает, что для производства очень важно в наступивших сложных экономических условиях иметь собственную сырьевую базу. Он рассказал, что те импортные компоненты, которые ранее входили в состав моющих средств, удалось быстро и успешно заменить отечественными аналогами. При этом качество продукции, которую выпускает предприятие, осталось на самом высоком уровне.

Стиральные порошки Tobbi Kids для детей не содержат ароматизаторов, цеолитов и фосфатов, а также прочих агрессивных веществ. Вещи отстирываются благодаря образованию высокоактивной мыльной пены. Этот детский стиральный порошок является гипоаллергенным, он может применяться с первых дней жизни малышей.

Известно, что Tobbi Kids разрабатывали при активном участии врачей-педиатров и экспертов Российской академии наук.

Сообщается, что возрождение предприятия «Эколь» состоялось в мае прошлого года. Благодаря этому событию в регионе появилось 125 новых рабочих мест. Проектная производственная мощность предприятия составляет 60 тыс. тонн моющих средств ежегодно, а размер инвестиций в этот проект превышает 270 млн руб. На данный момент синтетические моющие средства «Эколь», в частности стиральные порошки, продаются не только на территории Башкирии, но и в других регионах. Они поступают в сетевые магазины Московской области, Кавказа и Урала. Также в планах у предприятия — поставки продукции потребителям Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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