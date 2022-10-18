БСК снова выпускает в Стерлитамаке детский порошок Tobbi Kids

Сообщается, что возрождение предприятия «Эколь» состоялось в мае прошлого года. Благодаря этому событию в регионе появилось 125 новых рабочих мест. Проектная производственная мощность предприятия составляет 60 тыс. тонн моющих средств ежегодно, а размер инвестиций в этот проект превышает 270 млн руб. На данный момент синтетические моющие средства «Эколь», в частности стиральные порошки, продаются не только на территории Башкирии, но и в других регионах. Они поступают в сетевые магазины Московской области, Кавказа и Урала. Также в планах у предприятия — поставки продукции потребителям Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.