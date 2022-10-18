БСК снова выпускает в Стерлитамаке детский порошок Tobbi Kids

Башкирская содовая компания является активным участником программ импортозамещения. Одним из проектов предприятия стало возобновление производства компанией «Эколь» синтетических моющих средств, в частности стиральных порошков. В прошлом году широко известные в Башкортостане и даже за его пределами «Зифа» и «Луч» вновь заполнили магазинные прилавки. А теперь еще одна обновленная линейка детского стирального порошка — Tobbi Kids — стремительно набирает популярность у массового потребителя. Об этом пишет mkset.ru.
Генеральный директор БСК Эдуард Давыдов сообщает, что для производства очень важно в наступивших сложных экономических условиях иметь собственную сырьевую базу. Он рассказал, что те импортные компоненты, которые ранее входили в состав моющих средств, удалось быстро и успешно заменить отечественными аналогами. При этом качество продукции, которую выпускает предприятие, осталось на самом высоком уровне.
Стиральные порошки Tobbi Kids для детей не содержат ароматизаторов, цеолитов и фосфатов, а также прочих агрессивных веществ. Вещи отстирываются благодаря образованию высокоактивной мыльной пены. Этот детский стиральный порошок является гипоаллергенным, он может применяться с первых дней жизни малышей.
Известно, что Tobbi Kids разрабатывали при активном участии врачей-педиатров и экспертов Российской академии наук.
Сообщается, что возрождение предприятия «Эколь» состоялось в мае прошлого года. Благодаря этому событию в регионе появилось 125 новых рабочих мест. Проектная производственная мощность предприятия составляет 60 тыс. тонн моющих средств ежегодно, а размер инвестиций в этот проект превышает 270 млн руб. На данный момент синтетические моющие средства «Эколь», в частности стиральные порошки, продаются не только на территории Башкирии, но и в других регионах. Они поступают в сетевые магазины Московской области, Кавказа и Урала. Также в планах у предприятия — поставки продукции потребителям Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.