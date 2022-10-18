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Автоинспекторы устроили погоню за пьяным 19-летним водителем на тюменской трассе

18 октября 10:56
Фото: ГИБДД
Молодой человек из Исетска отбывает 10 суток ареста за пьяную езду без прав, сообщает ГИБДД. Ему грозит административное наказание за неподчинение законному требованию сотрудников полиции. Инцидент произошел 18 октября ночью.

«На 147-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск наряду ДПС не остановился ВАЗ 2106 с незаконной тонировкой»,сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Подросток пытался маневрировать на дороге во время погони. В итоге ВАЗ 2106 свернул с трассы и попытался преодолеть препятствие. В этот момент инспектор ДПС догнал машину. Водитель попытался скрыться в лесу, он пробежал ещё около километра.

Злоумышленником оказался 19-летний житель села Архангельское. Алкотестер показал 0,34 мг.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце сентября в селе Мальково был остановлен 19-летний тюменец без прав. Его машина была наглухо тонирована.

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