Автоинспекторы устроили погоню за пьяным 19-летним водителем на тюменской трассе

Подросток пытался маневрировать на дороге во время погони. В итоге ВАЗ 2106 свернул с трассы и попытался преодолеть препятствие. В этот момент инспектор ДПС догнал машину. Водитель попытался скрыться в лесу, он пробежал ещё около километра.