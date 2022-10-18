Автоинспекторы устроили погоню за пьяным 19-летним водителем на тюменской трассе

«На 147-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск наряду ДПС не остановился ВАЗ 2106 с незаконной тонировкой»,сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Подросток пытался маневрировать на дороге во время погони. В итоге ВАЗ 2106 свернул с трассы и попытался преодолеть препятствие. В этот момент инспектор ДПС догнал машину. Водитель попытался скрыться в лесу, он пробежал ещё около километра.
Злоумышленником оказался 19-летний житель села Архангельское. Алкотестер показал 0,34 мг.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце сентября в селе Мальково был остановлен 19-летний тюменец без прав. Его машина была наглухо тонирована.