nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Авиабилеты из Тюмени в Турцию подешевели в несколько раз

18 октября 08:10
Фото: 1Mi
Цены на авиабилеты из Тюмени в Турцию упали в несколько раз. Стоимость перелета до Антальи из Рощино прямым рейсом авиакомпании Turkish Airlines на 24 октября, согласно данным clickavia.ru, составляет 20 тысяч 892 рубля.
Сюжет
Тюмень

На рейсы с пересадками на конец октября можно найти авиабилеты из Тюмени до Антальи за 14 тысяч 280 рублей. Правда в пути придется провести вместо пяти часов более суток.

Также значительно снизилась стоимость на перелеты в Ташкент (Ереван). Стоимость билетов на прямой рейс авиакомпании Utair на 24 ноября составляет 12 тысяч 254 рубля. На конец октября стоимость авиабилетов до Еревана составляет от 18 тысяч 614 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября были зафиксированы самые высокие цены на перелеты из Тюмени в Анатлью. Самый дешевый авиабилет тогда стоил около 160 тысяч рублей. Цены на перелеты на рейсы без пересадок доходили до 300 тысяч рублей.

#Новости#Самолет#Аэропорт Рощино#Тюмень#Отпуск#Полеты#Цены#Турция#Авиабилеты#Рощино#Валентина Бурнашева#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25