Авиабилеты из Тюмени в Турцию подешевели в несколько раз

Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября были зафиксированы самые высокие цены на перелеты из Тюмени в Анатлью. Самый дешевый авиабилет тогда стоил около 160 тысяч рублей. Цены на перелеты на рейсы без пересадок доходили до 300 тысяч рублей.