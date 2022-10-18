Авиабилеты из Тюмени в Турцию подешевели в несколько раз

На рейсы с пересадками на конец октября можно найти авиабилеты из Тюмени до Антальи за 14 тысяч 280 рублей. Правда в пути придется провести вместо пяти часов более суток.
Также значительно снизилась стоимость на перелеты в Ташкент (Ереван). Стоимость билетов на прямой рейс авиакомпании Utair на 24 ноября составляет 12 тысяч 254 рубля. На конец октября стоимость авиабилетов до Еревана составляет от 18 тысяч 614 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце сентября были зафиксированы самые высокие цены на перелеты из Тюмени в Анатлью. Самый дешевый авиабилет тогда стоил около 160 тысяч рублей. Цены на перелеты на рейсы без пересадок доходили до 300 тысяч рублей.