Власти Тюмени планируют послать капсулу времени в будущее

Тюменские власти заложат при установке стелы «Город трудовой доблести» «капсулу времени» с письмом к потомкам, которую они откроют в год столетия Великой Победы — в 2045 году. Открытия памятного знака запланировано на 31 октября. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук в своем тг-канале.

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