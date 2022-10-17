Власти Тюмени планируют послать капсулу времени в будущее

По его словам, на данный момент готовность стелы составляет 95%. В сквере Машарова, где расположен знак, обустроены амфитеатр, барельефы, пилоны с архивными документами и фотографиями военных лет. На финишную стадию вышли работы по установке и наладке систем освещения, подсветки мемориального комплекса.
Работы по установке в Тюмени памятного знака начались в конце мая этого года. Финансовую часть на себя взял директор ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ» Владимир Шевчик. Скульптором стелы «Город трудовой доблести» выступили архитектор из Российского военно-исторического общества Кирилл Сокольский и автор более сотни памятников Денис Стритович.