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Власти Тюмени планируют послать капсулу времени в будущее

17 октября 02:01
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
Тюменские власти заложат при установке стелы «Город трудовой доблести» «капсулу времени» с письмом к потомкам, которую они откроют в год столетия Великой Победы — в 2045 году. Открытия памятного знака запланировано на 31 октября. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук в своем тг-канале.
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Тюмень

По его словам, на данный момент готовность стелы составляет 95%. В сквере Машарова, где расположен знак, обустроены амфитеатр, барельефы, пилоны с архивными документами и фотографиями военных лет. На финишную стадию вышли работы по установке и наладке систем освещения, подсветки мемориального комплекса.

Работы по установке в Тюмени памятного знака начались в конце мая этого года. Финансовую часть на себя взял директор ООО «СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ» Владимир Шевчик. Скульптором стелы «Город трудовой доблести» выступили архитектор из Российского военно-исторического общества Кирилл Сокольский и автор более сотни памятников Денис Стритович.

#Новости#Послание#Памятные знаки#Мемориал#Тюмень#ВОВ#Руслан Кухарук#Герои ВОВ#Сибинтел холдинг#Администрация города#Администрация#Валентина Бурнашева#Общество
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